«Танцы со звездами»: кто стал главным неудачником в седьмом эфире шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В проекте остались все пары

Вчера состоялся седьмой прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

Темой сегодняшнего эфира стал вечер латыни. Участники демонстрировали на паркете только бальные танцы латиноамериканской программы.

Так, в зону риска попали три пары: Сергей Мельник с Аделиной Дели, Ольга Фреймут с Ильей Падзиною и Надежда Мейхер с Кириллом Васюком. Однако за шанс остаться в проект пары пришлось бороться Ольге и Надежде.

Парам пришлось продемонстрировать танец за жизнь, который стал для них сюрпризом. Так, они одновременно должны были выполнить ча-ча-ча.

Однако в результате решения судей после танца при жизни в шоу остались обе пары. Такое решение было принято в связи с тем, что пара Олега Винника и Алены Шоптенко покинула проект преждевременно.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает