«Танцы со звездами»: названы все суперфиналисты шоу

Все три пары остались в проекте.

Вчера состоялся полуфинал обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

В тринадцатом выпуске участники исполнили по три танца. Так, звезды вышли на паркет со своими партнерами, а также впервые в истории шоу станцевали с ведущими проекта.

Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Борьбу за кубок продолжают Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер с Кириллом Васюком.

Напомним, в тринадцатом эфире шоу Олег Винник вернулся на паркет. Артист поддержал Санту Димопулос и Макса Леонова и исполнил с парой страстное танго.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».