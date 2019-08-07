  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме

    • Розсилка
    Брэд Питт, Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере &laquo;Однажды в Голливуде&raquo; - Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Брэд Питт, Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

    Прославленный Тарантино работал с обоими актерами, но по отдельности

    На днях, 56-летний американский режиссер Квентин Тарантино признался, что планирует снять и десятый фильм, в котором объединит все свои предыдущие работы. О чем будет кинолента, он пока не знает. Также режиссер рассказал, как ему удалось снять в одной картине двух голливудских звезд — Ди Каприо и Питта. Он признался, что идея их объединить у него возникла сразу.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме
    Тарантино рассказал, как ему удалось уговорить Ди Каприо и Питта сниматься в одном фильме

    «Раньше я работал с каждым из них, но по отдельности. Отправил каждому из них сценарий, и он им очень понравился. В итоге, почти сразу оба ответили согласием, причем, каждый из них выбрал именно своего персонажа. В итоге Брэд сыграл дублера Леонардо, и они действительно оказались похожи, хотя бы издалека», - поделился Тарантино.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

     

    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ