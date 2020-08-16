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    Шоу-биз

    Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями: имя и первое фото малышки

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    Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями: имя и первое фото малышки

    У звездной четы родилась дочь

    Звездные супруги певцов Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями

    О счастливом событии сообщил в своем Instagram новоиспеченный папаша и лидер группы «Антитіла». Муж исполнительницы обнародовал первую фотографию с девочкой. На фото — счастливые родители держат кроху на руках. Кроме того, Тополя рассекретил имя долгожданной дочери. Так, девочку назвали Марией.

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    Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями: имя и первое фото малышки
    Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями: имя и первое фото малышки

    «Приветствуйте Марию Тарасовну третью! Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей леди!», - написал артист.

    Со своей стороны, Alyosha поделилась, на кого похожа Маша:

    «Маруся раз, два, три калина, Чорнявая дивчина... Похожа так на папу!».

    Сторонники пары засыпали влюбленных поздравлениями.

     

    родители
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