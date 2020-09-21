Телеведущий Данилевич стал студентом и однокурсником… боксера Усика



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«Мы с Усиком сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях», – рассказывает Андрей Данилевич

Чтобы идти в ногу со временем, нужно учиться. Так считает и известный телеведущий Андрей Данилевич, который снова стал студентом. Он поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел на психологический факультет.

Для телеведущего «Интера» это будет уже третье высшее образование. Ранее Андрей Данилевич окончил юридический факультет Института последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил техническое образование в Житомирском инженерно-технологическом институте. Теперь – психология. Андрей считает, что теоретические знания именно в этой сфере весьма пригодятся в работе: «Мне хочется вникнуть в эту непростую, но такую злободневную науку. По сути, с практической психологией я постоянно сталкиваюсь в студии ток-шоу «Касается каждого». И с психологией отношений, и с психологией воспитания детей, и с психологией социума. В наших программах есть все. Очень часто в качестве экспертов проекта выступают мэтры психологии и психиатрии – я тоже чему-то учусь у них, черпаю полезные знания. И, конечно же, какие-то приемы психологические я применяю во время общения с героями наших программ. Но хотелось бы подкрепить все это серьезной теорией, которую смогу получить во время обучения. Это будет полезно и в работе, и в жизни».

Мысль о получении еще и психологического образования у Андрея Данилевича возникла давно. Но из-за плотного съемочного графика ток-шоу «Касается каждого» и детского талант-шоу «Круче всех», а также насыщенных будней отца теперь уже троих детей все никак не получалось выделить время. Помогла случайность – знакомство с ректором Харьковского национального университета внутренних дел, который рассказал, что у них есть факультет психологии, и предложил попробовать поступить к ним. Андрей согласился. «В школьные годы я мечтал стать милиционером, – вспоминает ведущий. – Постоянно писал об этом в сочинениях. Даже помню фразу в одном из них: «Я хочу бить бандитов». Жизнь сложилась по-другому, полицейским я не стал. Но благодаря обучению в Харьковском национальном университете внутренних дел смогу немного прикоснуться к детской мечте».

За день до поездки в Харьков на вступительные экзамены Андрей Данилевич через общих знакомых узнал, что на психологический факультет ХНУВД собирается поступать и известный боксер Александр Усик. В итоге они поехали сдавать экзамены вместе. Никаких поблажек при поступлении знаменитостям не делали. «Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях, – рассказывает Андрей. – Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьезно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы».

Конечно же, после экзамена именитым гостям был организован теплый прием: им провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями и людьми, которые стояли у истоков создания вуза, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские. Кроме того, на стадионе университета была организована встреча Андрея Данилевича и Александра Усика с курсантами – они делились с молодым поколением своими историями успеха, отвечали на вопросы и фотографировались. А еще звездные абитуриенты смогли немного посмотреть Харьков. Андрей Данилевич признается, что впервые побывал в этом городе и он произвел на него впечатление: «Харьков покорил меня своей архитектурой, красивыми парками, широкими проспектами, хорошими дорогами и впечатлил масштабами и чистотой». Поэтому телеведущий рад, что благодаря обучению в ХНУВД будет бывать здесь чаще.