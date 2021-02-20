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    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

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    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

    Инициатором разрыва якобы выступила супруга хип-хоп-артиста

    Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после семи лет брака. Об этом сообщает TMZ.

    Отмечается, что у Кардашьян и Уэста есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, Кардашьян попросила о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми. По информации источников, Уэст на это согласился. Они также подчеркнули, что развод «настолько мирный, насколько это вообще возможно».

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    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
    Теперь официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

    О том, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, источники рассказали 6 января. Инициатором разрыва якобы выступила супруга хип-хоп-артиста. Также сообщалось о планах Уэста после развода переехать в Лондон и развернуть проповедническую деятельность в Европе.

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    Теги: мужчина и женщина знаменитости Кардашьян шоу-бизнес семья
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