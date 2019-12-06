Тейлор Свифт выпустила трогательный клип с архивными кадрами



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С 10 лет Тейлор Свифт начала писать свои песни и выступать на различных праздниках и мероприятиях

Певица показала, какой была в начале 90-х, и как ее семья отмечала Рождество

Самая высокооплачиваемая женщина в музыкальной индустрии по версии Forbes - американская кантри-певица Тейлор Свифт – выпустила трогательный клип на свою рождественскую песню Christmas Tree Farm. Главное – вовремя, как говорится. Но мы все знаем, что эта звезда умеет зарабатывать деньги.

Важно другое - видео не состоит из дорогих спецэффектов, танцев в шикарных костюмах и демонстраций красавицы певицы во всех ракурсах. Вместо этого Тейлор использовала архивные кадры своей семьи про зиму и Рождество.

По сюжету клипа, артистка едет в машине и вспоминает свое детство. На кадрах, датированных 1991-1994 годами, показана артистка в детстве и ее семья. Родители играют с детьми, катают их на санках, вокруг снег и новогодняя сказка. Вот Санта приходит в гости к ребятне, а вот детишки достают подарки из носков.