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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт выпустила трогательный клип с архивными кадрами

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    <p>С 10 лет Тейлор Свифт начала писать свои песни и выступать на различных праздниках и мероприятиях</p> <div></div> - Тейлор Свифт выпустила трогательный клип с архивными кадрами

    С 10 лет Тейлор Свифт начала писать свои песни и выступать на различных праздниках и мероприятиях

    Певица показала, какой была в начале 90-х, и как ее семья отмечала Рождество

    Самая высокооплачиваемая женщина в музыкальной индустрии по версии Forbes - американская кантри-певица Тейлор Свифт – выпустила трогательный клип на свою рождественскую песню Christmas Tree Farm. Главное – вовремя, как говорится. Но мы все знаем, что эта звезда умеет зарабатывать деньги.

    Важно другое - видео не состоит из дорогих спецэффектов, танцев в шикарных костюмах и демонстраций красавицы певицы во всех ракурсах. Вместо этого Тейлор использовала архивные кадры своей семьи про зиму и Рождество.

    По сюжету клипа, артистка едет в машине и вспоминает свое детство. На кадрах, датированных 1991-1994 годами, показана артистка в детстве и ее семья. Родители играют с детьми, катают их на санках, вокруг снег и новогодняя сказка. Вот Санта приходит в гости к ребятне, а вот детишки достают подарки из носков.

     

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