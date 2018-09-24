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    Шоу-биз

    Тина Кароль показала новое фото и заставила фанатов вспоминать названия ее песен

    • Розсилка
    Тина Кароль показала новое фото и заставила фанатов вспоминать названия ее песен

    А сколько песен Кароль знаете вы?

    Тина Кароль как и все селебритиз уделяет большое внимание своему профилю в Instagram. Подписчиков у поп-дивы достаточно много — больше 500 тысяч. Но, видимо, украинская поп-дива не совсем довольна активностью своих фанатов и решилась принять меры по исправлению ситуации.   

    С этой целью Тина показала новое фото в Instagram. Отметим, что фото выполнено в стиле осеннего портрета томной девушки. Зачем, правда, певица вложила себе палец в рот, непонятно. Ни эстетического, ни какого-либо другого удовлетворения этот жест не вызвал.

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    Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

    «Интересно, с какой песней у вас ассоциируется этот портрет?» — вопросила певица.  Интересно, что вовлеченные в эту игру пользователи смоги назвать лучшие песни Тины Кароль. Только 10-летней давности.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как японский миллиардер стал первым космическим туристом.

    Украинская музыка Тина Кароль певица шоу-бизнес
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