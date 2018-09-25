Тина Кароль показала стройные ноги в лучах ушедшего лета



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И немножко «вернула» поклонников в лето

Певица Тина Кароль «засыпала» свою страницу в Instagram нежными снимками с новой фотосессии. На фотографиях звезда позирует в женственных платьях, подчеркивающих ее соблазнительную фигуру и не скрывающих стройные ноги. К тому же артистка отдала предпочтение нежному макияжу, «изменив» любимой красной помаде.

В одном из постов Тина отметила, что скучает по лету и хочет подарить поклонников тепло и солнце. Действительно ее фото в ярко-желтом бархатном платье «возвращают» к теплой поре, которой не все успели насладиться.

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Джерело: 1+1