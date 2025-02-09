Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською

Співачка переклала українською одну зі своїх найвідоміших пісень

Відома українська співачка Тіна Кароль випустила нову версію одного зі своїх найпопулярніших треків – переклала пісню «Скандал» українською.

Хоча артистка неодноразово виконувала цю композицію українською мовою під час своїх концертів, лише тепер вона оприлюднила цю версію на стримінгових платформах.

кНагадаємо, що оригінальна версія «Скандалу» російською мовою вийшла ще в лютому 2021 року і зібрала на YouTube понад 24 млн переглядів. У вересні 2022 року артистка також презентувала англомовну версію.

Головним змістом пісні «Скандал» Тіна називавала звільнення від власних перешкод.

Текст пісні «Скандал» українською

Не дзвони, перестань підбирати

До нас ключі, не дзвони

Не кричи, номери всі мої

Просто видали, не дзвони

Не дзвони, на сафарі у барі

Сидиш один, не дзвони

Тихо плач, запиши це в перелік

Своїх невдач, тихо плач

Я, не для твоїх образ

Не твоїх безжальних фраз, м-м-м

Я, не для твоїх образ

Більше не існує нас

Що можеш дзвонити – хто сказав

Ти напросився на скандал

Ти напросився на скандал

Що можеш дзвонити – хто сказав

Що можеш дзвонити – хто сказав

Ти напросився на скандал

Ти напросився на скандал

Що можеш дзвонити – хто сказав

Не дзвони, коли будеш один

Більше, не дзвони, відпусти

Відпусти, корабель мій на волю

І дай піти, відпусти

Я, не для твоїх образ

Не твоїх безжальних фраз, м-м-м

Я, не для твоїх образ

Більше не існує нас

Що можеш дзвонити – хто сказав

Ти напросився на скандал

Ти напросився на скандал

Що можеш дзвонити – хто сказав

Що можеш дзвонити – хто сказав

Ти напросився на скандал

Ти напросився на скандал

Що можеш дзвонити – хто сказав

Що можеш дзвонити – хто сказав

Ти напросився на скандал

Ти напросився на скандал

Що можеш дзвонити – хто сказав.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль переспівала легендарну пісню Миколи Мозгового

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