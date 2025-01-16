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Учасницю Нацвідбору на «Євробачення» звинувачено у плагіаті? Тіна Кароль відреагувала

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Конкурсну пісню артистки «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía
фото з відкритих джерел

Закиди лунають на адресу співачки Fiїnka, яка наразі є лідеркою опитування в Дії за право стати фіналісткою відбору

Наприкінці 2024 року організатори Нацвідбору на «Євробачення-2025» оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. А за те, аби стати останнім, десятим фіналістом розпочалася справжня боротьба. Тіна Кароль у соцмережах закликала вести боротьбу з честю.

Так, музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, яка наразі є лідеркою опитування в Дії за право стати фіналісткою. Конкурсну пісню артистки «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.

«Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У Fiїnka слово хук звучить як «культура», а в Rosalía – con altura (що означає «поводитися гідно»). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним», – написала музична продюсерка.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року організатори національного відбору на «Євробачення-2025» оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. 13 січня вже стартувало опитування за 10-го фіналіста Нацвідбору. Протягом цього часу в мережі почало розгортатися обговорення як пісень-претендентів, так і учасників відбору. З деякими вже розгорілися цілі скандали.

Так, фіналістами конкурсу вже стало девʼятеро учасників. У більшості це молоді виконавці, які починають свій творчий шлях.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025»  в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки. 

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: Тіна Кароль правила співачка культура конкурс Швейцарія Євробачення

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