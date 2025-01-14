Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіналістами конкурсу вже стало девʼятеро учасників
фото з відкритих джерел

Цього року на Нацвідборі багато молодих українських виконавців 

Наприкінці грудня 2024 року організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. 13 січня вже стартувало опитування за 10-го фіналіста Нацвідбору. Протягом цього часу в мережі почало розгортатися обговорення як пісень-претендентів, так і учасників відбору. З деякими вже розгорілися цілі скандали.

Так, фіналістами конкурсу вже стало девʼятеро учасників. У більшості це молоді виконавці, які починають свій творчий шлях.

Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали фото 1
фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Українська співачка Тіна Кароль, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025», навіть пояснила, чому у переліку немає відомих виконавців. За словами Кароль, багато українських зірок не мають право подати свої заявки через певні правила Суспільного: «Це перетин кордону. І це вже, знаєте, їх особиста справа, я це не коментую. Тому ми маємо треклист величезний з нових імен. Безумовно, ми будемо казати, що це нова музична вітрина. А чому ні? Для мене радість віднайти просто феноменальний голос. Ставлення деяких учасників, молодих, вражає, тому що для них це шанс. Це ліфт для кар'єри, але не останній ліфт».

І хоч українці зазначали, що не знають багатьох виконавців, та це чудова нагода відкривати для себе нових артистів.

Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали фото 2
скриншот: facebook.com/suspilne.eurovision
Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали фото 3
скриншот: facebook.com/suspilne.eurovision

З 13 по 17 січня в «Дії» триватиме голосування за останнього фіналіста. Кожен охочий може прослухати пісню та обрати того, хто найбільше сподобався. Прикметно, що після оголошення артистів, які братимуть участь у відборі, багато користувачів звернули увагу на імена та псевдоніми. Так, серед українських виконавців очевидно переважає написання свого творчого імені латиницею та великими літерами. Серед претендентів на останнього фіналіста лише одна учасниця підписалася кирилицею.

Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали фото 4
скриншот: facebook.com/suspilne.eurovision

Водночас Нацвідбір не минув без скандалів. Так, артист із Маріуполя Enleo, справжнє ім'я якого Микита Леонтьєв, зізнався у прослуховуванні пісень росіян. Він розповів, що може ввімкнути російськомовні пісні, аби поностальгувати і згадати старі часи. Наприклад, артист слухає композиції репера Oxxxymiron. Enleo говорить, що не бачить в цьому нічого поганого, адже росіянин не підтримує війну та дії влади РФ.

«Я не слухаю російські пісні, але кілька разів було, що вмикав якісь старі треки ностальгічні, які пов'язані з дитинством. На сьогодні я слухав Oxxxymiron, це правда. Це пісні, які я слухав до війни. По-друге, Oxxxymiron проти війни. І він, здається, навіть донатив на ЗСУ», – запевняє Enleo.

Після того, як відео із цими словами поширилося мережею, Тіні Кароль довелося відреагувати на слова артиста. 

«По факту не порушив правил подачі на «Євробачення». По моралі ніби так, але Oxxxymiron, наскільки я пам'ятаю, є цим агентом чи як... Це впливає на людей, тригерить. І це нормально», – сказала Тіна Кароль. Вона підкреслила, що ситуація з Enleo цілком відмінна від тої, яка склалася з Аліною Паш. Оскільки вона обманула Суспільне з перетином кордону РФ.

Кароль додала, що остаточне рішення в ситуації з Enleo прийматиме оргкомітет нацвідбору. Однак співак попри цю ситуацію залишився у відборі.

Крім цього, в одному з інтервʼю співак сказав, що майже не слухає українську музику, бо деяка як «колхоз».

Одна із користувачок Х звернула увагу на те, які відео репостить у TikTok інший претендент на фінал – Муаяд. Так серед його репостів є засудження діяльності Ірини Фаріон, відео із сексистським підтекстом та сексуалізовані відео.

Допис був опублікуваний 12 січня, а вже 14 січня Муаяд видалив ці репости із свого TikTok.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025»  в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки. 

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Читайте також:

Теги: Євробачення відео правила TikTok співак співачка артист українці конкурс Швейцарія Тіна Кароль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Люди повертаються туди, де відчувають свою цінність і де їхня гідність буде захищена»
Різдво на чужині: чому біженці повертаються додому?
25 грудня, 2024, 10:32
Сергій Полунін – уродженець Херсонщини. У 2003 році він поїхав до Лондона вчитись у Школі Королівського балету
Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії
18 грудня, 2024, 19:58
Попри підтримку Трампом нового пакету, 38 республіканців проголосували проти разом із майже всіма демократами
У США – шатдаун? Палата представників відхилила закон республіканців про фінансування уряду
20 грудня, 2024, 12:28
У 2022 році Степан Гіга став кумиром молоді з піснями: «Цей сон», «Яворина», «Третій тост» та «Золото Карпат»
Степан Гіга пішов слідом «Океану Ельзи» і оголосив концерт у Палаці спорту
23 грудня, 2024, 13:04
Експертка: Переважна частина тих, хто виїхав, вони виїхали в перші місяці війни 2022 року
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
26 грудня, 2024, 05:59
Хакери зламали рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала
Російські хакери зламали рухому стрічку в ефірі одного з українських телеканалів
26 грудня, 2024, 17:52
Гнатенко: Поет не може в Україні заробити, тому що не працює авторське право
Епатажний «стильний чувачок» Костя Гнатенко розповів, чим займається тепер
8 сiчня, 13:34
У мережі з'явилося відео із зверненням Пугачової до росіян, яке було записане 30 років тому
Закликала росіян жити без воєн: у мережі з'явилося пророче відео Пугачової 30-річної давності
2 сiчня, 11:30
Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених
Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених
6 сiчня, 18:13

Шоу-біз

Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали
Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали
Донька легендарного телеведучого вийшла в ефір
Донька легендарного телеведучого вийшла в ефір
Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів
Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів
Відомий поет-пісняр назвав найбільш недооцінених та переоцінених українських артистів
Відомий поет-пісняр назвав найбільш недооцінених та переоцінених українських артистів
Скандальний український продюсер, який живе за кордоном, анонсував тур США
Скандальний український продюсер, який живе за кордоном, анонсував тур США
Співачка Міла Нітіч похизувалася знайомством із відомим політиком (фото)
Співачка Міла Нітіч похизувалася знайомством із відомим політиком (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
107K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
18K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua