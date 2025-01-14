Нацвідбір-2025. Як мережа реагує на пісні виконавців та перші скандали

Цього року на Нацвідборі багато молодих українських виконавців

Наприкінці грудня 2024 року організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. 13 січня вже стартувало опитування за 10-го фіналіста Нацвідбору. Протягом цього часу в мережі почало розгортатися обговорення як пісень-претендентів, так і учасників відбору. З деякими вже розгорілися цілі скандали.

Так, фіналістами конкурсу вже стало девʼятеро учасників. У більшості це молоді виконавці, які починають свій творчий шлях.

Українська співачка Тіна Кароль, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025», навіть пояснила, чому у переліку немає відомих виконавців. За словами Кароль, багато українських зірок не мають право подати свої заявки через певні правила Суспільного: «Це перетин кордону. І це вже, знаєте, їх особиста справа, я це не коментую. Тому ми маємо треклист величезний з нових імен. Безумовно, ми будемо казати, що це нова музична вітрина. А чому ні? Для мене радість віднайти просто феноменальний голос. Ставлення деяких учасників, молодих, вражає, тому що для них це шанс. Це ліфт для кар'єри, але не останній ліфт».

І хоч українці зазначали, що не знають багатьох виконавців, та це чудова нагода відкривати для себе нових артистів.

З 13 по 17 січня в «Дії» триватиме голосування за останнього фіналіста. Кожен охочий може прослухати пісню та обрати того, хто найбільше сподобався. Прикметно, що після оголошення артистів, які братимуть участь у відборі, багато користувачів звернули увагу на імена та псевдоніми. Так, серед українських виконавців очевидно переважає написання свого творчого імені латиницею та великими літерами. Серед претендентів на останнього фіналіста лише одна учасниця підписалася кирилицею.

Водночас Нацвідбір не минув без скандалів. Так, артист із Маріуполя Enleo, справжнє ім'я якого Микита Леонтьєв, зізнався у прослуховуванні пісень росіян. Він розповів, що може ввімкнути російськомовні пісні, аби поностальгувати і згадати старі часи. Наприклад, артист слухає композиції репера Oxxxymiron. Enleo говорить, що не бачить в цьому нічого поганого, адже росіянин не підтримує війну та дії влади РФ.

«Я не слухаю російські пісні, але кілька разів було, що вмикав якісь старі треки ностальгічні, які пов'язані з дитинством. На сьогодні я слухав Oxxxymiron, це правда. Це пісні, які я слухав до війни. По-друге, Oxxxymiron проти війни. І він, здається, навіть донатив на ЗСУ», – запевняє Enleo.

Після того, як відео із цими словами поширилося мережею, Тіні Кароль довелося відреагувати на слова артиста.

«По факту не порушив правил подачі на «Євробачення». По моралі ніби так, але Oxxxymiron, наскільки я пам'ятаю, є цим агентом чи як... Це впливає на людей, тригерить. І це нормально», – сказала Тіна Кароль. Вона підкреслила, що ситуація з Enleo цілком відмінна від тої, яка склалася з Аліною Паш. Оскільки вона обманула Суспільне з перетином кордону РФ.

Кароль додала, що остаточне рішення в ситуації з Enleo прийматиме оргкомітет нацвідбору. Однак співак попри цю ситуацію залишився у відборі.

Крім цього, в одному з інтервʼю співак сказав, що майже не слухає українську музику, бо деяка як «колхоз».

Одна із користувачок Х звернула увагу на те, які відео репостить у TikTok інший претендент на фінал – Муаяд. Так серед його репостів є засудження діяльності Ірини Фаріон, відео із сексистським підтекстом та сексуалізовані відео.

Поки всі кенселили Енлео, ніхто не помітив, що інший учасник лонглиста націідбору до Євробачення Муаяд репостить відверту сексистську і проросійську діч pic.twitter.com/I40RHhTNHM — Iryna Pylypchuk (@IPilipchuk87005) — Iryna Pylypchuk (@IPilipchuk87005) January 12, 2025

Допис був опублікуваний 12 січня, а вже 14 січня Муаяд видалив ці репости із свого TikTok.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025» в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки.

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.