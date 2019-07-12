Тизер «Мулан» раскритиковали в Китае: слишком много исторических ошибок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тизер «Мулан», очередной игровой адаптации анимационной классики Disney, вышел 7 июля.

За шесть дней его посмотрели более 20 млн раз, но не всем он понравился. Трейлер раскритиковали в Китае за исторические неточности.

Несмотря на то, что фильм в стране ждут, зрители выступили в социальной сети Weibo, чтобы указать на ошибки первого ролика.

Как и мультфильм 1998 года, картина основана на легенде о воительнице Хуа Мулан. Больше всего критики вызвал тот факт, что Мулан живет в глинобитном доме «тулоу». В действительности же их строили на тысячу лет позднее событий, происходящих в фильме. Кроме того, героиня была с севера Китая и собиралась защищать от врагов северную границу страны, а «тулоу» были характерны для южной провинции Фуцзянь.

«Фильм рассчитан на то, чтобы понравиться американцам. Как будто они подумали, о, этот элемент действительно китайский, очень восточный, поэтому я собираюсь засунуть его в фильм, чтобы все почувствовали, что это очень «китайский» фильм. Disney не должен быть таким безразличным и думать, что если тулоу ( название жилого комплекса крепостного типа, распространённого в провинциях Фуцзянь и Гуандун, - прим. ред) красивые, можно просто позволить Мулан жить в таком доме. Может быть, в армию она поедет на метро?» - пишут зрители, которых возмутило неуважительное отношение создателей картины к их культуре.

А вот выбор актрисы Лю Ифэй на главную роль китайцы одобрили. Он запустили флешмоб, призывающий выкладывать свои фотографии с таким же макияжем, как у Мулан из фильма.

Напомним, что мировая премьера запланирована на 25 марта 2020 года

Джерело: Киноафиша