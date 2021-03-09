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    Топ-10 хитов Тараса Шевченко в исполнении современных музыкантов (видео)

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    Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам - Топ-10 хитов Тараса Шевченко в исполнении современных музыкантов (видео)

    Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам

    На произведения с «Кобзаря» обращают внимание современные украинские композиторы и исполнители

    Сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. К его произведениям обращалось несколько поколений композиторов - они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми и балетами.

    Так, музыку на его произведения написали Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Георгий Майборода, Юлий Мейтус, Кирилл Стеценко, Игорь Шамо и другие, а музыкальный сборник Николая Лысенко Музыка к Кобзарю насчитывает почти 100 разножанровых произведений.

    На произведения с Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам, в частности рок-баллады является в творчестве таких групп Скрябин, Кому вниз, Мертвый пивень, Фата Моргана, Андрей Середа и другие.

    Итак, сегодня прекрасный повод послушать десять хитов Шевченко в исполнении современных музыкантов.

    «Ой по горі роман цвіте» – Пиккардийская Терция

    «Не Женися на багатій…» – Сестры Тельнюк

    «Мені Однаково…» – Скрябин

    «Бандуристе, орле сизий» – Ирина Билык

    «Буває, іноді старий» – Шпилястые кобзари

    «Косар» –Тартак

    «Суботів» – Кому вниз

    «Садок вишневий коло хати» – Мертвий півень

    «Гайдамацька» – Kozak System

    «Думи Мої» – Фома та Мандри

    Сегодня день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. По случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, 9 марта, по всей Украине и в миру пройдут торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко.

    Теги: Украинская музыка День рождения музыка
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