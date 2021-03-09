Топ-10 хитов Тараса Шевченко в исполнении современных музыкантов (видео)

На произведения с «Кобзаря» обращают внимание современные украинские композиторы и исполнители

Сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. К его произведениям обращалось несколько поколений композиторов - они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми и балетами.

Так, музыку на его произведения написали Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Георгий Майборода, Юлий Мейтус, Кирилл Стеценко, Игорь Шамо и другие, а музыкальный сборник Николая Лысенко Музыка к Кобзарю насчитывает почти 100 разножанровых произведений.

На произведения с Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам, в частности рок-баллады является в творчестве таких групп Скрябин, Кому вниз, Мертвый пивень, Фата Моргана, Андрей Середа и другие.

Итак, сегодня прекрасный повод послушать десять хитов Шевченко в исполнении современных музыкантов.

«Ой по горі роман цвіте» – Пиккардийская Терция

«Не Женися на багатій…» – Сестры Тельнюк

«Мені Однаково…» – Скрябин

«Бандуристе, орле сизий» – Ирина Билык

«Буває, іноді старий» – Шпилястые кобзари

«Косар» –Тартак

«Суботів» – Кому вниз

«Садок вишневий коло хати» – Мертвий півень

«Гайдамацька» – Kozak System

«Думи Мої» – Фома та Мандри

Сегодня день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. По случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, 9 марта, по всей Украине и в миру пройдут торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко.