Топ-10 хитов Тараса Шевченко в исполнении современных музыкантов (видео)
Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам
На произведения с «Кобзаря» обращают внимание современные украинские композиторы и исполнители
Сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. К его произведениям обращалось несколько поколений композиторов - они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми и балетами.
Так, музыку на его произведения написали Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Георгий Майборода, Юлий Мейтус, Кирилл Стеценко, Игорь Шамо и другие, а музыкальный сборник Николая Лысенко Музыка к Кобзарю насчитывает почти 100 разножанровых произведений.
На произведения с Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Больше всего драматизм произведений Шевченко понравился рок-музыкантам, в частности рок-баллады является в творчестве таких групп Скрябин, Кому вниз, Мертвый пивень, Фата Моргана, Андрей Середа и другие.
Итак, сегодня прекрасный повод послушать десять хитов Шевченко в исполнении современных музыкантов.
«Ой по горі роман цвіте» – Пиккардийская Терция
«Не Женися на багатій…» – Сестры Тельнюк
«Мені Однаково…» – Скрябин
«Бандуристе, орле сизий» – Ирина Билык
«Буває, іноді старий» – Шпилястые кобзари
«Косар» –Тартак
«Суботів» – Кому вниз
«Садок вишневий коло хати» – Мертвий півень
«Гайдамацька» – Kozak System
«Думи Мої» – Фома та Мандри
Сегодня день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. По случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, 9 марта, по всей Украине и в миру пройдут торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко.