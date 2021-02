Ученые назвали лучшую музыку для расслабления

В исследовании приняли участие более 1500 доброволь

Турецкие ученые провели исследование, в результате которого была определена лучшая музыка для расслабления. Об этом сообщает Mixmag.

Выяснилось, что для успокоения и снижения кровяного давления лучше всего подходит классика хеви-метала, а также поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. При этом техно, дабстеп и чилаут способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более 1500 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Им включали плейлисты на Spotify c различными музыкальными жанрами, параллельно фиксируя изменения в их состоянии.

Доктор Омер Авланмиш объяснил положительный эффект хеви-метала тем, что агрессивная музыка «помогает слушателю осознать свои чувства». Что же касается поп-хитов, то они, по его мнению, вызывают чувство ностальгии, что способствует выбросу эндорфинов.

Ранее «Скотч» сообщал, что несмотря на то, что Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии пять женщин, продажи его музыки только выросли.

Недавно звезда «Игры престолов», актриса Эсме Бьянко, рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона.

В 2009 году музыкант пригласил на тот момент 26-летнюю Бьянко на съемки клипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. По словам актрисы, это закончилось трехдневным истязанием — она едва спала, вместо еды Мэнсон приносил ей кокаин, связывал ее проводами, бил хлыстом и использовал на ней электрическую секс-игрушку. Бьянко вернулась домой с синяками и порезами. Актриса рассказала, что в тот момент не воспринимала случившееся как насилие, а считала это «частью шоу-бизнеса».