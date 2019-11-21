Травести-дива Монро взбудоражила сеть «лысой» фотосессией для британского глянца
На снимках звезда запечатлена в ярком гриме
instagram.com/monritta/
Съемки состоялись еще в 2017 году
Популярная украинская травести-дива Монро обожает удивлять сменой образов. На этот раз эпатажная артистка снялась в стильной фотосессии полностью лысой.
Монро с эффектным контрастным гримом украсила обложку британского глянца. Автором съемок стал известный фотограф Вадим Яцун. Результат фотосессии травести-дива опубликовала на своей странице в Instagram.
«Все ждали два года, чтобы фото попали на обложку и страницы английского бьюти журнала. Мир увидел наш креатив», - отметила артистка. Также она добавила, что не любит ждать, однако в творчестве нет четких рамок и времени.
В комментариях подписчики Монро засыпали ее комплиментами. «Фантастика», «Ожидание того стоило», «Как же это эстетично», «Ваша лучшая фотосессия», - писали в комментариях восторженные фанаты.