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    Шоу-биз

    Травести-дива Монро взбудоражила сеть «лысой» фотосессией для британского глянца

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    <p>На снимках звезда запечатлена в ярком гриме</p> <p>instagram.com/monritta/</p> <div></div> - Травести-дива Монро взбудоражила сеть «лысой» фотосессией для британского глянца

    На снимках звезда запечатлена в ярком гриме

    instagram.com/monritta/

    Съемки состоялись еще в 2017 году

    Популярная украинская травести-дива Монро обожает удивлять сменой образов. На этот раз эпатажная артистка снялась в стильной фотосессии полностью лысой.

    Монро с эффектным контрастным гримом украсила обложку британского глянца. Автором съемок стал известный фотограф Вадим Яцун. Результат фотосессии травести-дива опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Травести-дива Монро взбудоражила сеть «лысой» фотосессией для британского глянца
    Травести-дива Монро взбудоражила сеть «лысой» фотосессией для британского глянца
    instagram.com/monritta/

    «Все ждали два года, чтобы фото попали на обложку и страницы английского бьюти журнала. Мир увидел наш креатив», - отметила артистка. Также она добавила, что не любит ждать, однако в творчестве нет четких рамок и времени.

    В комментариях подписчики Монро засыпали ее комплиментами. «Фантастика», «Ожидание того стоило», «Как же это эстетично», «Ваша лучшая фотосессия», - писали в комментариях восторженные фанаты.

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