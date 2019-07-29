Трогательное видео: опубликована вырезанная сцена из «Мстителей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все герои встают на колено, чтобы почтить память спасителя вселенной

Неделю назад «Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории ($2,79 млрд), обновив рекорд «Аватара» ($2,78 млрд) Джеймса Кэмерона 10-летней давности. История «Мстителей» началась в 2008 году с фильма «Железный человек» с Робертом Дауни – младшим в главной роли. Его герой Тони Старк был ключевым персонажем всех «Мстителей», и в последней части, как мы помним, его линия закончилась героической смертью.

Сегодня Marvel опубликовал вырезанную сцену из фильма, показывающую, что происходило сразу после гибели Тони Старка в финале фильма. Все герои встают на колено, чтобы почтить память спасителя вселенной.