Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану

Будь-який рух іранських військ може стати прямою мішенню для США

США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на заяву міністра війни США Піта Гегсета.

За словами Гегсета, американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

«Чим більше Іран рухається, чим більше Іран переміщує сили, чим більше він розміщує сили, тим легше вони для нас зараз цілеспрямовані», – заявив Піт Гегсет.

Міністр оборони підкреслив, що навіть у межах перемир’я такі дії розцінюватимуться як створення цілей для удару. «Пам'ятайте, ми можемо дивитися, ми можемо бачити... Тож, якщо вони спробують змінити позиції, вони просто створять для нас підходящі або військові цілі для удару, якщо вони приймуть неправильне рішення», – додав він.

Гегсет також зазначив, що Центральне командування США має кілька варіантів реагування і готове застосувати їх у разі необхідності.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн назвав перемир’я «паузою» і наголосив, що американські війська готові відновити операції у будь-який момент. За його словами, у попередніх операціях США проти Ірану було уражено понад 13 тисяч цілей, знищено понад 450 об’єктів балістичних ракет, що становить близько 80% усієї ракетної інфраструктури, а також пошкоджено майже 80% ядерної промислової бази країни.

Нагадаємо, що Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані.