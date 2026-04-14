На Сумщині росіяни зайшли на українські позиції через газову трубу: що з цього вийшло (відео)

Російське командування направило в тил українських військових 29 штурмовиків через газову трубу

Російське командування вкотре вдалося до нестандартної тактики: групу із 29 штурмовиків відправили в тил українських позицій через підземну газову трубу. Проте зухвалий план ворога завершився розгромом під вогнем артилерії та дронів. Про деталі операції повідомили у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних Сил України, інформує «Главком».

Українські воїни повідомляють, що окупанти використали газову магістраль як прихований шлях.

Деталі операції

Вибравшись із труби, 29 загарбників розділилися на три групи та спробували закріпитися в найближчих лісосмугах, сподіваючись на ефект несподіванки. У бригаді заявили, що військовим вдалося ліквідувати всіх штурмовиків.

Раніше в бригаді повідомляли, що ведуть бойові дії на Північно-Слобожанському напрямку (Сумська область). Бригада входить до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ.

«Це не перша подібна спроба на цьому напрямку – противник уже раніше використовував цей самий маршрут, попри високі втрати та очевидні ризики», – заявили в бригаді.

☄️ На Сумщині 29 окупантів спробували здійснити штурм через газову трубу - цей маршрут вони вже використовували раніше



❌ Підрозділи розвідки, екіпажі БпЛА та артилерія своєчасно виявили рух: всю групу окупантів нейтралізовано



📹 71-а аеромобільна бригада Десантно-штурмових… pic.twitter.com/qt0Z6i5dgZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 14, 2026

Це вже було

Зауважимо, на початку 2024 року росіяни вже використовували труби для спроб непомітних вилазок у тил Збройних Сил України. Тоді це була операція «Каналізація» в Авдіївці, коли вони через підземні комунікації вийшли в район «Царська Охота».

Російські військові у трубі під час битви за місто Авдіївка. 2024 рік. фото: topwar.ru

Також у 2025 році росіяни спробували прорватися таким способом до Суджі через газогін. У вересні українські сили залишили місто Суджа в Курській області.

Російський військовий у трубі під час боїв за місто Суджа у Курській області. 2025 рік. фото: lenta.ru

«Главком» писав, що 13 квітня, російські терористи атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Росіяни вдарили дроном по вантажівці у Глухівській громаді. Водій загинув.

Нагадаємо, російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, обираючи цілями медичний персонал та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі під удар ворожого безпілотника потрапив автомобіль швидкої допомоги у Глухівській громаді.