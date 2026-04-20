FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні

Особливий інтерес для Ірана становить досвід опору України проти переважаючою армією ворога

Тегеран протягом останніх років уважно аналізує бойові дії в Україні, намагаючись інтегрувати отримані уроки у власну оборонну доктрину. Як повідомляє Financial Times, іранські військові фахівці детально розбирають перебіг конфлікту на сторінках профільних видань, фокусуючись на переході до сучасних методів ведення війни. Про це пише «Главком».

Один із військових керівників Ірану Хосейн Дадванд, відповідальний за підготовку особового складу, наголосив на необхідності докорінних змін у структурі армії. За його словами, досвід України підтвердив критичну важливість масового використання бюджетних безпілотників та впровадження технологій штучного інтелекту. Дадванд закликає зробити іранську армію більш мобільною та посилити роль кібероперацій.

В іранських військових колах тривають дискусії щодо пріоритетів переозброєння. Частина експертів наполягає на подальшому розвитку безпілотних систем, тоді як інші вказують на необхідність закупівлі сучасних літаків та оновлення застарілої інфраструктури.

Водночас у фахових публікаціях іранці відверто визнають і власні вразливості: прорахунки в плануванні, дефіцит кваліфікованих кадрів та критичну потребу в модернізації техніки. Особливий інтерес для Тегерана становить досвід опору України проти чисельно переважаючого противника, що розглядається як цінний приклад для вдосконалення власної оборонної промисловості та тактики ведення бою.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.