AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі

Аліна Самойленко
фото: AP

В Україні створюють окремі екіпажі ППО, що фокусуються виключно на повітряних перехопленнях

Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Те, що починалося як відчайдушна спроба зупинити ворожі атаки підручними засобами, сьогодні стало повноцінною технологією, яка викликає інтерес навіть у США та країн Близького Сходу. Головною перевагою такого підходу є економічна доцільність, адже використання зенітних ракет вартістю у $2 млн проти дешевих безпілотників виявилося виснажливим. Натомість українські розробки, такі як дрони-перехоплювачі вартістю близько $2200, дозволяють не лише ефективно знищувати цілі, а й повторно використовувати апарати після незначного ремонту.

Спеціалізовані підрозділи, зокрема 127-ма бригада ТрО, створюють окремі екіпажі ППО, що фокусуються виключно на повітряних перехопленнях. Перші спроби збивати розвідувальні дрони на кшталт «Орлан» переносними зенітно-ракетними комплексами часто були марними через високу маневровість безпілотників. Рішенням став формат «дрон проти дрона», який дозволяє перехоплювачам гнучко реагувати на рухи цілі. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця військових із приватними оборонними компаніями та волонтерськими фондами, як-от «Повернися живим».

Завдяки проєкту «Дронопад» та розробкам на кшталт Skystriker, українські інженери створили апарати літакового типу з крилами, що здатні розвивати швидкість понад 200 км/год. Це дозволяє їм довше перебувати в повітрі та ефективно наздоганяти «шахеди» далеко за лінією фронту. Хоча західні експерти спочатку скептично називали це «ППО для бідних», практика довела, що така система іноді працює краще за дорогі аналоги. Головна цінність українського досвіду полягає не лише в конструкції дронів, а в налагодженому циклі миттєвого зворотного зв’язку між фронтом і виробництвом, що дозволяє випереджати російські контрзаходи.

Як відомо, Україна розробляє дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром зʼявляться системи, здатні діяти навіть в умовах океану. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над більш стабільними дронами. «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану», – сказав він.

До слова, уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни. 

Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.

