Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану

Дональд Трамп зауважив, що нинішнє керівництво Ірану кардинально відрізняється від попередніх лідерів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заінтригував заявою про значущий жест доброї волі з боку Тегерана. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп назвав це коштовним «подарунком», який оцінюється у величезну суму грошей і вже суттєво допоміг просуванню дипломатичних зусиль для завершення війни. Хоча президент відмовився розкривати деталі, він натякнув, що цей крок безпосередньо пов’язаний із енергетичним сектором та ситуацією в Ормузькій протоці.

За словами Трампа, отриманий «приз» стосується відновлення нафтогазових потоків через критично важливу морську артерію, яка довгий час залишалася заблокованою. Американський лідер підкреслив, що такі дії іранської сторони підтверджують серйозність їхніх намірів виконувати взяті на себе зобов’язання. Трамп додав, що цей крок став для нього сигналом про те, що Вашингтон наразі веде діалог із правильними людьми, які здатні реально впливати на ситуацію.

Окремо президент США висловився щодо політичної трансформації в Тегерані, охарактеризувавши поточні події як «зміну режиму». Трамп зауважив, що нинішнє керівництво Ірану кардинально відрізняється від тих лідерів, які спровокували конфлікт. На його думку, оновлений склад іранських переговірників демонструє інший підхід, що дає надію на успішне врегулювання кризи.

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.