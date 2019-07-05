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    Шоу-биз

    У «Гарри Поттера» может появиться сериал-приквел

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    У «Гарри Поттера» может появиться сериал-приквел

    По данным портала We Got This Covered, студия Warner работает над сериалом по вселенной «Гарри Поттера»

    Действие приквела развернётся до событий оригинальных фильмов в Хогвартсе и Европе

    Сериал расскажет о совершенно новых персонажах. Пока что эта информация — неподтвержденный слух, который в итоге может быть опровергнут. Скорее всего, проект разрабатывают для будущего стримингового сервиса Warner Bros.

    Стоит отметить, что основная серия фильмов завершилась в 2011 году вторыми «Дарам смерти», но через четыре года на экраны вышел спин-офф/приквел «Фантастические твари и где они обитают».

    Сейчас идёт работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари». Всего планируют снять пять картин.

    Джерело: popcornnews

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