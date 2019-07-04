В сети появился тизер «Пиноккио»
Новая версия классической сказки выйдет на широкие экраны в декабре
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне, известный по фильмам «Гоморра», «Реальность», «Страшные сказки» и «Догмэн» экранизировал классическую сказку Карло Коллоди «Пиноккио».
Постановщик сам написал сценарий картины.
Роль Джепетто играет Роберто Бениньи («Жизнь прекрасна»). В картине также появятся Марина Вакт, Марчелло Фонте, Джиджи Пройетти и другие. Пиноккио сыграл юный актёр Федерико Иелапи.
В 2002 году Бениньи сыграл титульного героя в другом «Пиноккио», который сам же и поставил. Картину очень плохо приняли критики.
Сейчас над своей экранизацией «Пиноккио» работает Гильермо дель Торо. Это будет кукольный мультфильм, который «не подходит для семейного просмотра». Проект выйдет на Netflix.
Джерело: Киноафиша