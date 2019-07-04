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    Шоу-биз

    В сети появился тизер «Пиноккио»

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    В сети появился тизер «Пиноккио»

    Новая версия классической сказки выйдет на широкие экраны в декабре

    Итальянский режиссёр Маттео Гарроне, известный по фильмам «Гоморра», «Реальность», «Страшные сказки» и «Догмэн» экранизировал классическую сказку Карло Коллоди «Пиноккио».

    Постановщик сам написал сценарий картины.

    Роль Джепетто играет Роберто Бениньи («Жизнь прекрасна»). В картине также появятся Марина Вакт, Марчелло Фонте, Джиджи Пройетти и другие. Пиноккио сыграл юный актёр Федерико Иелапи. 

    В 2002 году Бениньи сыграл титульного героя в другом «Пиноккио», который сам же и поставил. Картину очень плохо приняли критики.

    Сейчас над своей экранизацией «Пиноккио» работает Гильермо дель Торо. Это будет кукольный мультфильм, который «не подходит для семейного просмотра». Проект выйдет на Netflix. 

    Джерело: Киноафиша

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