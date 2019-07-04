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    Шоу-биз

    Скончался аниматор студии Disney Милтон Квон

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    Скончался аниматор студии Disney Милтон Квон

    Он приложил руку к созданию мультфильмов «Дамбо» и «Фантазия»

    Художник Майк Квон сообщил о смерти своего отца, аниматора Милтона Квона. Ему было 105 лет.

    Квон был одним из последних живущих аниматоров, работавших на студии Disney в «золотую эпоху» (1937-1970). Он приложил руку к созданию мультфильмов «Дамбо» и «Фантазия». Сын Квона отметил, что отец «рисовал до последних дней».

    Аниматор скончался еще 18 июня в своем доме в Калифорнии от естественных причин.

    Квон родился 22 августа 1913 года в Лос-Анджелесе в семье китайских иммигрантов. Он был старшим ребенком из восьми. Несмотря на возражения матери, окончил Калифорнийский институт искусств, а в 1939 году поступил на работу в анимационную студию Уолта Диснея. Участвовал во Второй мировой войне.

    Помимо всего прочего, он снялся в таких фильмах, как «Скорость», «Милая Джейн», а также сериале «Могучие Рейнджеры». 

    Джерело: Киноафиша

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