Скончался аниматор студии Disney Милтон Квон



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Он приложил руку к созданию мультфильмов «Дамбо» и «Фантазия»

Художник Майк Квон сообщил о смерти своего отца, аниматора Милтона Квона. Ему было 105 лет.

Квон был одним из последних живущих аниматоров, работавших на студии Disney в «золотую эпоху» (1937-1970). Он приложил руку к созданию мультфильмов «Дамбо» и «Фантазия». Сын Квона отметил, что отец «рисовал до последних дней».

Аниматор скончался еще 18 июня в своем доме в Калифорнии от естественных причин.

Квон родился 22 августа 1913 года в Лос-Анджелесе в семье китайских иммигрантов. Он был старшим ребенком из восьми. Несмотря на возражения матери, окончил Калифорнийский институт искусств, а в 1939 году поступил на работу в анимационную студию Уолта Диснея. Участвовал во Второй мировой войне.

Помимо всего прочего, он снялся в таких фильмах, как «Скорость», «Милая Джейн», а также сериале «Могучие Рейнджеры».

Джерело: Киноафиша