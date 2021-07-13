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    У знаменитой актрисы украли драгоценности из отеля в Каннах (фото)

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    Актриса Джоди Тернер-Смит - У знаменитой актрисы украли драгоценности из отеля в Каннах (фото)
    Актриса Джоди Тернер-Смит
    instagram.com/jodiesmith/

    Среди украденного — обручальное кольцо мамы Джоди

    Актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая Анну Болейн в одноименном сериале, стала жертвой грабителей во время Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Variety.

    Пока девушка завтракала, злоумышленники пробрались в ее номер в отеле Marriott на бульваре Круазет. Грабители вынесли драгоценности на сумму, превышающую десятки тысяч евро. Следов проникновения обнаружено не было, поэтому предполагается, что грабители пользовались ключ-картой. Одним из украденных украшений стало обручальное кольцо матери Джоди.

    После ограбления Тернер-Смит немедленно перевели в отель Majestic, расположенный в паре кварталов от бульвара Круазет. К актрисе также приставили круглосуточную охрану. Актриса находится в городе со своей годовалой дочерью, что особенно усилило опасения по поводу ее безопасности.

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    У знаменитой актрисы украли драгоценности из отеля в Каннах (фото)
    У знаменитой актрисы украли драгоценности из отеля в Каннах (фото)
    instagram.com/jodiesmith/

    Тернер-Смит могла стать объектом нападения после того, как надела золотые и бриллиантовые украшения из линии Gucci High Jewelry на премьеру фильма «После Янга» в четверг вечером. Хотя драгоценности были немедленно возвращены после премьеры, предполагается, что грабители могли проникнуть в номер актрисы, полагая, что вещи все еще находятся у нее.

    «Никогда не думала, что проведу 2,5 часа в полицейском участке в мой последний день в Каннах, но вот так вот…» — пишет Джоди в твиттере.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    У знаменитой актрисы украли драгоценности из отеля в Каннах (фото)