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    Шоу-биз

    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры

    Самый взрослый участник смешанного сезона – Свят Бойко – до проекта жил во Львове и наслаждался жизнью
    Пять лет парень работал трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. И частенько зарабатывал к шести утра 300-400 долларов. А его максимальный дневной заработок составил 1800 баксов! «На биржу я попал случайно. Одна фирма во Львове набирала и обучала студентов торговле. Там я отучился, и продолжил трудиться на себя. Смотрели фильм с Ди Каприо
    • Сьогодні, 14:06
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    Самый взрослый участник смешанного сезона – Свят Бойко – до проекта жил во Львове и наслаждался жизнью

    Пять лет парень работал трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. И частенько зарабатывал к шести утра 300-400 долларов. А его максимальный дневной заработок составил 1800 баксов!

    «На биржу я попал случайно. Одна фирма во Львове набирала и обучала студентов торговле. Там я отучился, и продолжил трудиться на себя. Смотрели фильм с Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит»? Так вот, моя работа и жизнь ничего общего с этим фильмом не имели. Я работал по Нью-Йоркскому времени. Вставал в 3:30 утра, садился за компьютер, анализировал рынок, изучал биржевые новости и графики продаж. Суть работы заключалась в том, чтобы подешевле купить и подороже продать акции разных компаний», – вспоминает Свят.

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    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры
    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры
    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры
    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры
    Участник «Топ-модели по-украински» бросил успешную работу ради модельной карьеры

    Ради проекта Нового канала Свят бросил свою суперприбыльную работу. И возвращаться к ней не собирается. «Я решил целиком и полностью сосредоточиться на моделинге. Конечно, пока я не зарабатываю столько, сколько на бирже. Зато моя жизнь стала гораздо интереснее! Кастинги, съемки, фотосессии. В ближайшем времени планирую уехать работать по модельному контракту за границу», – рассказал парень.

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