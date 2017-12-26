Насекомые и пришельцы: 6 невероятных образов участников «Топ-модели по-украински»

Шоу закончилось, победители названы, а мы продолжаем рассказывать о самых ярких моментах модного реалити.

За каждым выпуском «Топ-модели по-украински» стоит работа десятков людей – гримеров, костюмеров, продюсеров, location-менеджеров, которые находят места для съемок, операторов, режиссеров, администраторов... И у каждого департамента есть свои маленькие и большие гордости – самые любимые фотосессии и дефиле, которые, с их



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоу закончилось, победители названы, а мы продолжаем рассказывать о самых ярких моментах модного реалити.

За каждым выпуском «Топ-модели по-украински» стоит работа десятков людей – гримеров, костюмеров, продюсеров, location-менеджеров, которые находят места для съемок, операторов, режиссеров, администраторов... И у каждого департамента есть свои маленькие и большие гордости – самые любимые фотосессии и дефиле, которые, с их профессиональной точки зрения, получились круче всего. О самых крутых испытаниях и невероятных образах участников Scotch'у рассказали художники по гриму и костюмам.

«Примерно 70% всех нарядов, которые вы видели в проекте, мы разрабатывали и шили специально для наших участников. Эпизод, когда ребята находились в СИЗО, – не исключение. Причем мы не просто шили костюмы для испытаний, но и создали им повседневную одежду – оранжевую тюремную форму. За основу взяли рабочие комбинезоны и немного стилизовали их – добавили карманы, опустили линию талии. И вот вам неизвестный факт: на спинах у участников не просто набор цифр, а порядковые номера, которые присвоили им во время кастингов», - рассказала главный художник по костюмам Людмила Бурлак.

По словам Людмилы, одним из самых сложных испытаний для всех стала фотосессия «Насекомые».

«Это испытание на четвертой неделе проекта было одним из самых крутых и сложных в плане и костюмов, и грима. Наряды пчел, мотыльков и пауков мастерили из необычных материалов – ПВХ, клея, был принт на ткани. К этому эпизоду мы готовились две недели, и большую часть костюмов делали вручную», - отметила Людмила.

Но не только художники по костюмам работали днем и ночью во время проекта. Досталось и гримерам. Представьте себе, какое количество тональной основы, консилеров и румян потребовалось для создания эффектных образов участников.

«Однозначно, самый масштабный грим сезона мы сделали во время подготовки к фотосессии «Насекомые» на четвертой неделе проекта. Чтобы превратить 18 участников в мотыльков, пауков, мух и ос, ушло 8 литров краски, 3 кило блесток и 5 килограммов флока. Команда из 13-ти гримеров работала на протяжении 9-ти часов. Кстати, мое любимое «насекомое» на той съемке – Реван в образе мотылька», рассказала главный гример проекта Дарья Духновская.

По мнению Дарьи самым необычной работой на проекте стала подготовка к фотосессии «В порыве страсти».

«На десятой неделе проекта мы занимались необычным перевоплощением. Делали из парней девушек, а из девушек – парней. Так, чтобы с одной стороны они казались женщинами, а с другой – мужчинами. Было очень интересно наблюдать за парнями в образах девушек. Некоторые выглядели и вели себя женственнее, чем наши девчонки. На преображение ушло три часа. За это время мы испортили 10 париков – пришлось резать их пополам. Мои любимчики на этом испытании – Реван Палюх, Самвел Туманян и Дима Харламов», - отметила Дарья.

Напомним, что победителем реалити «Топ-модель по-украински 4» стал Самвел Туманян.