Алина Гросу восхитила сеть роскошным декольте



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Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу, которая последние несколько лет живет в Москве, покорила сеть новым снимком

На своей странице в Instagram, крестница Ирины Билык регулярно публикует снимки. На одном из последних фото певица запечатлена в белоснежном платье, которое подчеркнуло внушительное декольте Гросу.

Поклонники пришли в восторг от сексуальных форм артистки и устроили под ее постом бурные дебаты.

«Пчелка выросла», «Какие у нее сиськи!», «Да! Грудь, конечно, супер! Сфоткайтесь для какого-то журнала с голой грудью!», «Как-то неестественно грудь выглядит», - пишут фолловеры Гросу в комментариях.

Алина Гросу

Напомним, что недавно Алина Гросу рассказала, что стало причиной ссоры с ее возлюбленным.