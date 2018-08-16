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    Шоу-биз

    Алина Гросу восхитила сеть роскошным декольте

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    Алина Гросу - Алина Гросу восхитила сеть роскошным декольте
    Алина Гросу

    Украинская певица Алина Гросу, которая последние несколько лет живет в Москве, покорила сеть новым снимком

    На своей странице в Instagram, крестница Ирины Билык регулярно публикует снимки. На одном из последних фото певица запечатлена в белоснежном платье, которое подчеркнуло внушительное декольте Гросу.

    Поклонники пришли в восторг от сексуальных форм артистки и устроили под ее постом бурные дебаты.

    «Пчелка выросла», «Какие у нее сиськи!», «Да! Грудь, конечно, супер! Сфоткайтесь для какого-то журнала с голой грудью!», «Как-то неестественно грудь выглядит», - пишут фолловеры Гросу в комментариях.

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    Алина Гросу

    Напомним, что недавно Алина Гросу рассказала, что стало причиной ссоры с ее возлюбленным.

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