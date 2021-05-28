Слава Каминская представила восемь альтер-эго в новом клипе (видео)

28 мая артистка представила китчевое видео на летний одноименный трек

В этот раз Slava Kaminska кардинально сменила не только образ, но и репертуар. Из лирической героини она превратилась в веселую самоироничную примадонну.

Кадры видеоклипа больше напоминают несвязный сон, нежели историю с понятным сюжетом. 8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.

Режиссером видео стал Сережа Ткаченко, ранее работавший со Славой в составе «Неангелов».

«Это абсолютно моя история! И клип, и песня — это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней», — говорит Слава.

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