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    Слава Каминская представила восемь альтер-эго в новом клипе (видео)

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    Слава Каминская представила восемь альтер-эго в новом клипе (видео)

    28 мая артистка представила китчевое видео на летний одноименный трек

    В этот раз Slava Kaminska кардинально сменила не только образ, но и репертуар. Из лирической героини она превратилась в веселую самоироничную примадонну.

    Кадры видеоклипа больше напоминают несвязный сон, нежели историю с понятным сюжетом. 8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.

    Режиссером видео стал Сережа Ткаченко, ранее работавший со Славой в составе «Неангелов».

    «Это абсолютно моя история! И клип, и песня — это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней», — говорит Слава.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Слава Каминская представила восемь альтер-эго в новом клипе (видео)