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    Украинская спортсменка изумила поклонников съемкой топлес (фото)

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    Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова - Украинская спортсменка изумила поклонников съемкой топлес (фото)
    Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова
    instagram.com/anna_rizatdinova/

    Звезда прикрыла обнаженное тело цветами

    Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова поделилась с поклонниками откровенным контентом.

    На своей странице в Инстаграме спортсменка опубликовала черно-белое фото, на котором предстала топлес.

    На снимке Анна в одних брюках позирует, сидя на полу, прикрывая обнаженное тело букетом цветов.

    Под фото звезда подумала о женской красоте, подписав снимок словам Одри Хепберн.

    instagram.com/anna_rizatdinova/
    instagram.com/anna_rizatdinova/

    «Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она — в блеске глаз. Ведь глаза — это ворота в сердце, где живет любовь», - отметила в фото Анна.

    Поклонники были в восторге от снимке Ризатдиновой, отметив ее красоту.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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