Украинская спортсменка изумила поклонников съемкой топлес (фото)

Звезда прикрыла обнаженное тело цветами

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова поделилась с поклонниками откровенным контентом.

На своей странице в Инстаграме спортсменка опубликовала черно-белое фото, на котором предстала топлес.

На снимке Анна в одних брюках позирует, сидя на полу, прикрывая обнаженное тело букетом цветов.

Под фото звезда подумала о женской красоте, подписав снимок словам Одри Хепберн.

instagram.com/anna_rizatdinova/

«Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она — в блеске глаз. Ведь глаза — это ворота в сердце, где живет любовь», - отметила в фото Анна.

Поклонники были в восторге от снимке Ризатдиновой, отметив ее красоту.

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