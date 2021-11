Мел Гибсон снимет пятую часть «Смертельного оружия»

Режиссер франшизы умер в 2021 году, и теперь актер собирается занять его место

После «Безумного Макса» второй кинофраншизой, которая сделала Мела Гибсона знаменитым, стала серия фильмов «Смертельное оружие». С 1987 по 1998 год вышло четыре боевика, и вот, спустя более чем десять лет, актер заговорил о возможности продолжения.

Издание Deadline со ссылкой на источники, близкие к кинозвезде, сообщает, что Гибсон ведет переговоры о том, чтобы снять «Смертельное оружие – 5», причем в качестве режиссера и исполнителя главной роли.

Отмечается, что режиссер франшизы Ричард Доннер, с которым Гибсон разрабатывал продолжение, умер летом 2021 года, и сейчас актер видит своей миссией закончить это работу, как дань уважения своему покойному коллеге.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.