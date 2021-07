Умер Роберт Дауни-cтарший

Актеру и режиссеру было 85 лет

В США умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. Об этом в своем инстаграме сообщил его сын, актер Роберт Дауни-младший.

«Прошлой ночью папа скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона… Он был настоящим режиссером-одиночкой и все время оставался удивительно оптимистичным… По подсчетам моих мачех, они были счастливы в браке чуть больше 2000 лет», — написал актер.

Как отмечает New York Daily News, актер и режиссер умер после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. Семья Роберта Дауни-старшего развеет его прах на пляже Рокуэй Бич, возле паба Gildea's, где, по рассказам актера, он «растратил свою молодость».

Роберт Дауни-старший родился 24 июня 1935 года в Нью-Йорке. Среди работ режиссера — «Патни Своуп» (1969), в которой высмеивалась рекламная индустрия Нью-Йорка, и «Дворец Грисера» (1972). В 1970 году он снял фильм «Загон» (Pound), в котором его сын Роберт Дауни-младший сыграл свою первую роль в кино.

Роберт Дауни-старший также играл в фильмах «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (1985), «Ночи в стиле буги» (1997), «Магнолия» (1999). Он был трижды женат. С третьей супругой Розмари Роджерс он поженился в 1998 году.

