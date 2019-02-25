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    Шоу-биз

    Украинский продюсер считает, что победа Maruv на нацотборе Евровидения - спецоперация ФСБ

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    <p>Александра Ягольника</p> <p>Фото:&nbsp;karabas.live</p> - Украинский продюсер считает, что победа Maruv на нацотборе Евровидения - спецоперация ФСБ

    Александра Ягольника

    Фото: karabas.live

    По мнению Александра Ягольника, многие люди хотели проголосовать за Yuko, но не смогли этого сделать по техническим причинам

    Победа украинской певицы Maruv в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 стала возможной благодаря спецоперации спецслужб России. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Александр Ягольник, передает «Обозреватель»

    Усилиями ФСБ он также объяснил провал дуэта Yuko - единственных участников финала, что представили песню на украинском. «Я не люблю, когда из меня делают дурака и записывают в дураках всю страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на Евровидение - это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать», - заявил Ягольник.

    Продюсер утверждает, что очень многие люди хотели проголосовать за Yuko, но не смогли этого сделать по техническим причинам. При этом Ягольник напомнил, что «два крупных оператора связи в Украине имеют московский капитал и московские корни».

    «Это спецоперация ФСБ. Я помню, когда была Джамала, как Россия тогда боролась - в других странах русской диаспоре платили деньги, они покупали телефоны, готовились. ФСБ сделала так, что те, кто хотел проголосовать, не проголосовали», - уверен он.

    Ягольник также добавил, что ФСБ с помощью хайпа вокруг Maruv нивелировала поступок вокалистки Yuko Юлии Юриной, публично заявившей об отказе от гражданства РФ.

    Ранее сообщалось, что Maruv не поедет на Евровидение-2019.

     Читайте также: Maruv объяснила, почему отказалась представлять Украину на «Евровидении»: Я - музыкант, а не бита на политической арене
    Евровидение отбор на евровидение Maruv новости
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