Український режисер анонсував екранізацію «Слова про Ігорів похід» з бюджетом, як у «Титаніка»

Попри те, що промо фільму створене штучним інтелектом, саме кіно буде цілком собі традиційним, запевнив Тарас Томенко

Тарас Томенко поділився з «Главкомом» подробицями, зазначивши, що головну чоловічу роль виконуватиме таємнича «зірка»

Режисер Тарас Томенко, який зняв «Будинок «Слово», поставить ще одне «Слово». Його проєкт – мегаамбітний. Зняти фільм за мотивами епосу «Слово про Ігорів похід», відомого зі шкільної програми під іншою, зросійщеною, назвою – «Слово о полку Ігоревім». Про це режисер розповів в інтерв’ю «Главкому».

Просити гроші на новий фільм у держави Томенко не збирається – розраховує знайти інвестиції самотужки. Для цього його команда випустила ролик, котрий, на думку авторів, має зацікавити потенційних спонсорів. Промо фільму створено за допомогою штучного інтелекту.

«Ми виграли грант у УКФ (Українського культурного фонду – «Главком») на написання сценарію та створення презентаційних матеріалів. Сценарій ми написали у дуже стислі строки, буквально за три місяці. Це перший драфт, і він ще буде дороблятися. Плюс ми створили тизер, хоча це не дуже коректна назва в даному випадку. Правильніше сказати, що вийшов аніматик (візуальний прототип продукту – «Главком») до майбутнього фільму, який нам допоможе із пошуком коштів. Тобто майбутні інвестори вже наочно бачитимуть, на що ми збираємо гроші, про яку епоху йдеться, про яких героїв, яку стилістику ми пропонуємо», – пояснив режисер.

Попри те, що аніматик створений штучним інтелектом, сам фільм буде цілком собі традиційним, з «живими» конями, людьми, батальними сценами та каскадерами. У фільмі гратимуть українські актори, але хто саме – Томенко поки не зізнається. А от саме виробництво буде в кооперації з іноземними партнерами.

Крім того, Томенко висловив надії на голлівудський бюджет, згадавши як приклад фільм «Титанік», на який було витрачено $200 млн.

«Загалом бюджет залежить від багатьох обставин. Приміром, від місця зйомок. Той таки «Титанік» знімали у Мексиці, під нього спеціально вирили гігантський котлован, який потім зображував Атлантичний океан – там корабель і «потопили». Гонорар зірки – це окреме питання. Якщо та зірка, на яку ми розраховуємо, погодиться, то це буде одна стратегія у пошуку коштів. Якщо ні – інша», – зауважив режисер.

