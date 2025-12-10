«Гаряча штучка», «Монстр під ліжком» та чергова сенсація з Південної Кореї. Кінопрем'єри тижня

Зірка хітового серіалу «Гра в кальмара» – у новому соціальному трилері та комедії

Цього тижня в українському кінопрокаті з’явились сім нових фільмів. Серед них, зокрема, новий хіт південнокорейського режисера Пак Чхан Ука та еротичний трилер «Гаряча штучка» норвезького режисера Йоакіма Трієра. «Главком» детально розказує про прем’єри 11 грудня 2025 року.

Жодного вибору

Країна: Південна Корея

Південна Корея Режисер: Пак Чхан Ук

Пак Чхан Ук Актори: Лі Бьонхон, Сон Є Джін, Пак Хі Сун, Лі Сун Мін, Йом Хьоран, Чха Син Вон, Ю Йон Сок

«Жодного вибору». Офіційний трейлер

Нова робота південнокорейського режисера Пак Чхан Ука є його поверненням до повного метру. Роботу над стрічкою він почав майже 17 років тому. Саме ця довга пауза дозволила Чхан Уку створити чорну комедію та соціальний трилер «Жодного вибору». Сюжет обертається навколо Ман Су, якого зіграв актор Лі Бьонхон, зірка хітового серіалу «Гра в кальмара». Після 25 років на паперовій фабриці він раптово лишається без роботи й опиняється в ситуації, коли життя звужується до одного-єдиного питання – як вижити у світі, де ніхто тебе не чекає.

Його дружина Мі Рі за характером товариська людина. Втім і вона показує, наскільки важким може бути удар економічної нестабільності по звичайній родині. Після численних невдалих співбесід, відмов і приниження Ман Су доходить до думки, що шанс отримати роботу з’явиться лише тоді, коли він сам усуне конкурентів на ринку праці. І тут Пак Чхан Ук дозволяє собі повну свободу жанрового «божевілля». Сцени знищення суперників побудовані майже як окремі мініфільми. «Жодного вибору» постійно балансує на межі жаху й гумору. Пак Чхан Ук створював цей фільм як реакцію на реалії корейського ринку праці. У стрічці чимало тонких іронічних деталей, пов’язаних з корпоративною культурою та психологічним тиском.

Прем’єра «Жодного вибору» відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм увійшов до головного конкурсу й отримав дев’ятихвилинні оплески. Після цього стрічка відкрила Міжнародний кінофестиваль в Пусані – один із найважливіших фестивалів Азії. Ранні рецензії критиків були настільки сильними, що фільм стартував з максимальних 100% на сайті оглядачів Rotten Tomatoes.

Бюджет фільму склав $12,2 млн. Стрічка відбила його ще до виходу в кінопрокат завдяки активним передпродажам за кордоном. У Південній Кореї показники старту були рекордними для режисера: понад 330 тис. глядачів у перший день. На момент старту в українському кінопрокаті «Жодного вибору» вже зібрав понад $20 млн по всьому світу.

Монстр під ліжком

Країна: США

США Режисери: Браян Фуллер

Браян Фуллер Актори: Мадс Міккельсен, Сіґурні Вівер, Софі Слоун, Девід Дастмалчян, Шейла Атім

«Монстр під ліжком». Офіційний трейлер

«Монстр під ліжком» – американський трилер-фентезі режисера Браяна Фуллера, який до цього був відомий як шоураннер «Ганнібала» та «Американських богів». Фільм став його повнометражним дебютом. Але вже на етапі виробництва привернув увагу завдяки титулованому акторському складу та незвичному поєднанню горору, драми й казкової стилістики.

У центрі сюжету – восьмирічна дівчинка, що переконана: монстр під її ліжком убив її родину. Єдиний, до кого вона наважується звернутися по допомогу – мовчазний сусід, який виявляється професійним найманим убивцею. Він скептично сприймає її історію, але погоджується допомогти, бо відчуває, що за дитячими фантазіями може стояти цілком реальна загроза.

Головну роль у стрічці виконує Мадс Міккельсен – володар нагород Каннського кінофестивалю. Він відомий за участю у відомих кінопроєктах, зокрема, «Полювання», «Ганнібал», «Доктор Стрендж» та «Фантастичні звірі». Режисер спеціально писав роль під Міккельсена, прагнучи показати його не лише як холодного антигероя, а як персонажа, здатного поєднати жорсткість, іронію та теплу прив’язаність. Його партнерка – легендарна Сіґурні Вівер, триразова номінантка на «Оскар» і зірка «Чужого».

Бюджет фільму продюсери не розкривають. Втім, відомо, що значна його частина пішла на практичні спецефекти. Монстра створювали не за допомогою комп’ютерної графіки. команда залучила реальні механізми, ляльок і складні макети. Браян Фуллер прагнув повернути атмосферу горорів 1980–1990-х, де страх був фізичним, а монстри здавалися відчутно присутніми. Такий підхід значно дорожчий. На майданчику працювала команда фахівців із практичних ефектів, які співпрацювали зі студіями, що створювали макети для «Гелловіну» та «Тихого місця».

Спочатку проєкт планували втілити в життя як епізод для телевізійної антології Фуллера. Але сценарій стрімко розрісся у повноцінний фільм. На створення режисера надихнули дитячі страхи, тема втрати й метафора внутрішніх «монстрів», які переслідують людину. Світова прем’єра відбулася на початку вересня. «Монстр під ліжком» вже відзначено на низці фестивальних показів за практичні ефекти та атмосферу, що поєднує казкову стилістику з нуарними мотивами.

Однієї тихої ночі

Країна: США

США Режисер: Майк П. Нельсон

Майк П. Нельсон Актори: Роен Кемпбелл, Рубі Модін, Ерік Атхавале, Девід Лоренс Браун, Марк Ачесон, Шерон Бейджер

«Однієї тихої ночі». Офіційний трейлер

«Однієї тихої ночі» – перезапуск культового слешера, за класикою якого стоїть історія про різдвяного маніяка у костюмі Санти. Це піджанр фільмів жахів, де маніяк методично вбиває групу людей холодною зброєю, фокусуючись на жорстоких сценах. Під керівництвом режисера та сценариста Майка П. Нельсона, історія отримала нову атмосферну інтерпретацію.

За сюжетом, у дитинстві герой стає свідком жахливого вбивства своїх батьків. Злодій – чоловік у костюмі Санта Клауса. Ця травма визначає долю: дорослий Біллі, якого грає Роен Кемпбелл, вирішує взяти правосуддя у свої руки і вдягає той самий костюм, щоб помститися тим, хто зламав йому дитинство. У стрічці також знялась Рубі Модін – вона грає Пем. Це жінка, чия доля опиняється переплетеною з долею Біллі, коли його кривава різдвяна «традиція» зіштовхується з реальними людьми. Зйомки проходили у канадському Вінніпезі.

Наглядач

Країна: Швеція

Швеція Режисер: Джеймс ДеМонако

Джеймс ДеМонако Актори: Піт Девідсон, Марілі Талкінгтон, Метью Мінєро, Джаггер Нельсон, Джиммі Гері

«Наглядач». Офіційний трейлер

Новий американський горор-тригер зняв Джеймс ДеМонако, відомий як творець франшизи «Судна ніч». Герой нової стрічки – молодий чоловік Макс, який приймає роботу доглядача в пансіонаті для літніх людей. Він вважає цю роботу легкою, мовляв, мінімум відповідальності та спокійна атмосфера. Але вже з перших днів стає очевидно, що відбувається щось нестандартне. Постояльці пансіонату поводяться дивно. Коли Макс починає розбиратися в причинах, то він розуміє – в цьому місці приховані жахливі таємниці.

Головну роль зіграв 32-річний американський актор Піт Девідсон. Його вважають одним з ловеласів Голлівуду. Наприкінці 2010-х він був заручений зі співачкою Аріана Гранде. Після цього Піт зустрічався з акторкою Кейт Бекінсейл, що привернуло багато уваги через значну різницю у віці. Далі були стосунки з акторкою Маргарет Квеллі та моделлю Кайєю Гербер. Найгучнішим романом після Гранде став його союз зі світською левицею Кім Кардаш'ян. Вони були разом майже рік. Після цього Піт мав короткі стосунки з супермоделлю Емілі Ратаковскі.

Основні зйомки фільму «Наглядач» проходили у штаті Нью-Джерсі. Головною локацією став занедбаний будинок-пансіонат Saint Francis Residential Community в місті Дентайл. Саме там творці створили «дім для літніх», де розгортається більшість подій фільму. Будівля була обрана саме тому, що була покинута. Це додало автентичності та природної моторошності. Режисер і команда описували її як «ідеальне місце», де реальні стіни та занедбаний інтер’єр працювали на атмосферу тривожного страху.

Гаряча штучка

Країна: США

США Режисер: Джастін Келлі

Джастін Келлі Актори: Алісія Сільверстоун, Карл Глусман, Теммі Бланшар, Естебан Беніто

«Гаряча штучка». Офіційний трейлер

Еротичний трилер від режисера Джастіна Келлі поєднав теми одержимості, токсичних стосунків і поступового руйнування меж між пристрастю та небезпекою. У центрі сюжету – успішна, впевнена в собі жінка, роль якої виконує Алісія Сільверстоун. Її героїня заводить роман із молодшим чоловіком, якого грає Карл Глусман. Те, що починається як пристрасть і взаємне захоплення, швидко перетворюється на контроль, маніпуляцію і психологічний тиск. «Гаряча штучка» позиціонується як сучасна інтерпретація популярного серед сценаристів жанру – історії про стосунки старшої жінки та молодшого чоловіка. Але крізь призму нерівності сил і особистих меж.

Критики зустріли стрічку прохолодно, відзначивши слабку хімію між головними героями та надто прямолінійну драматургію. Режисер Джастін Келлі обрав Алісія Сільверстоун на головну жіночу роль за три тижні перед стартом зйомок. Для створення образу успішної бізнес-леді костюмери підбирали, зокрема, поєднання речей високої моди. Деякі елементи навіть позичали з арсеналу відомих дизайнерів, а також використовували вінтажні речі.

Снігова королева

Країна: Норвегія

Норвегія Режисер: Бенте Лоне

«Снігова королева». Офіційний трейлер

Анімаційна стрічка відтворює класичну казку «Снігова королева» данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. За сюжетом мультфільму Герда вирушає у небезпечну подорож на північ, щоб знайти свого зниклого друга Кая. Під час пошуків вона зустрічає птахів, різних звірів і добру відьму, що допомагають їй. Але над ними нависає загроза: зла Снігова Королева утримує Кая в крижаному палаці, і Герда має проявити мужність, хоробрість і, найголовніше – віру у дружбу, добро та відвагу.

Бюджет сімейної стрічки склав $9,5 млн, що для скандинавської 3D-анімації є доволі великою сумою. Творці вкладали в проєкт значні ресурси, щоб передати якісну візуалізацію. До англомовного озвучування мультфільму доєднався Мадс Міккельсен. Який цього тижня також з'явився на кіноекранах в американському трилері-фентезі «Монстр під ліжком». У мультфільмі «Снігова королева» Міккельсен озвучує персонажа на ім’я Северин, батька Кая.

Школа Санти: Врятувати Різдво

Країна: Канада, США

Канада, США Режисерка: Люсі Гест

Люсі Гест Актори: Кімберлі Састед, Бенджамін Ейрс, Тревор Лернер, Ліндсі Вінч, ЕрікПоллінс, Шейла Тайсон, Пітер Келаміс

«Школа Санти: Врятувати Різдво». Офіційний трейлер

Різдвяна комедія знята під керівництвом режисерки Люсі Гест. Сюжет обертається навколо Кейт Норт, власниці занедбаної школи Санти, яку грає Кімберлі Састед, і її інструктора, роль якого виконує Бенджамін Ейрс. Коли Санта втрачає пам’ять, саме вони мають допомогти йому відновити спогади, врятувати школу та повернути святковий дух дітям і дорослим. Зйомки проходили переважно в Канаді, зокрема в провінції Онтаріо та місті Торонто. Команда розпочала знімальний процес у вересні 2024‑го, а вже до другої половини жовтня цей етап було завершено.

Для створення святкової атмосфери продюсери обрали затишні міські локації, прикрашені гірляндами та зимовими декораціями, щоб передати дух різдвяних традицій. В умовах невеликого бюджету, точну суму якого творці не розголошують, команда зосередилася на грі акторів, а не на масштабних спецефектах. Святковий фільм отримав переважно позитивні відгуки від кінокритиків.