Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оголошено номінантів на «Золотий глобус –2026»: повний список та лідери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
фото: deadline.com

Головні претенденти «Золотого глобуса»: Фільм «Битва за битвою» зібрав 9 номінацій, «Білий лотос» змагатиметься за 6 призів

У США представили претендентів на отримання престижної кінопремії «Золотий глобус – 2026». Церемонія нагородження відбудеться 11 січня.

Як пише «Главком» із посиланням на Deadline, найбільшу кількість номінацій зібрали такі фільми:

«Битва за битвою» (9 номінацій)
«Сентиментальна цінність» (8 номінацій)
«Грішники» (7 номінацій)


Найкращий фільм (Драма):

«Франкенштейн»
«Гамнет»
«Проста випадковість»
«Секретний агент»
«Сентиментальна цінність»
«Грішники»
Найкращий фільм (Мюзикл/Комедія):

«Блакитний місяць»
«Бугонія»
«Марті чудовий»
«Метод виключення»
«Битва за битвою»
«Нова хвиля»
Найкращий режисер:

За звання найкращого режисера поборються шість видатних кінематографістів:

Пол Томас Андерсон (режисер фільму «Битва за битвою», у якому зіграв Леонардо Ді Капріо, визнаний Артистом року за версією Time)
Райан Куглер
Гільєрмо дель Торо
Джафар Панахі
Йоакім Трієр
Хлоя Чжао

Серіал «Білий лотос» став лідером серед телевізійних проектів, отримавши номінації у шести категоріях, зокрема:

Найкращий драматичний серіал:

«Дипломат»
«Пітт»
«Одна з багатьох»
«Вихідна допомога»
«Повільні коні»
«Білий лотос»

Найкращий комедійний/мюзикл серіал:

«Початкова школа Ебботт»
«Ведмідь»
«Хаки»
«Ніхто цього не хоче»
«Вбивства в одній будівлі»
«Студія»
Загалом на премії «Золотий глобус – 2026» будуть оголошені переможці у 28 категоріях.

Нагадаємо, авторитетний американський журнал Time визнав актора Леонардо Ді Капріо «Артистом 2025 року». Журнал Time відзначив, що Ді Капріо «побудував кар'єру, якій позаздрили б багато людей». Редакція Time особливо підкреслила його унікальну здатність до акторської гри

Читайте також:

Теги: серіал фільм премія кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
Вчора, 12:21
Режисер Тарас Томенко надумав екранізувати давньоукраїнський епос
Режисер Тарас Томенко: Моск@лі кричать, що Україна оголосила їм нову війну – тепер за князя Ігоря
7 грудня, 19:00
«Ми вже в зоні прямого ураження»: журналіст показав, як бійці ГУР протистоять атакам дронів на Запоріжжі
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР
29 листопада, 09:16
У Києві відбувся допремʼєрний показ фільму «Останній Прометей Донбасу» про Курахівську ТЕС
У Києві відбувся допремʼєрний показ фільму «Останній Прометей Донбасу» про Курахівську ТЕС
27 листопада, 19:07
Кінопрем'єри 27 листопада 2025 року
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
26 листопада, 21:45
Кінопрем'єри 20 листопада 2025 року
Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня
19 листопада, 21:15
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
14 листопада, 13:55
Фільм «Конотопська відьма» у прокаті фільм зібрав $1,4 млн
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
12 листопада, 12:21
Девід Салай став переможцем Букерівської премії 2025 року
Букерівська премія оголосила переможця 2025 року
11 листопада, 14:01

Шоу-біз

Оголошено номінантів на «Золотий глобус –2026»: повний список та лідери
Оголошено номінантів на «Золотий глобус –2026»: повний список та лідери
Time назвав артиста 2025 року
Time назвав артиста 2025 року
Прощання з лідером гурту Adam Клименком: названо дату та місце
Прощання з лідером гурту Adam Клименком: названо дату та місце
Оксана Білозір розказала, як Путін шукав квиток на її концерт
Оксана Білозір розказала, як Путін шукав квиток на її концерт
Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення
Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua