Оголошено номінантів на «Золотий глобус –2026»: повний список та лідери

Головні претенденти «Золотого глобуса»: Фільм «Битва за битвою» зібрав 9 номінацій, «Білий лотос» змагатиметься за 6 призів

У США представили претендентів на отримання престижної кінопремії «Золотий глобус – 2026». Церемонія нагородження відбудеться 11 січня.

Як пише «Главком» із посиланням на Deadline, найбільшу кількість номінацій зібрали такі фільми:

«Битва за битвою» (9 номінацій)

«Сентиментальна цінність» (8 номінацій)

«Грішники» (7 номінацій)



Найкращий фільм (Драма):

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Проста випадковість»

«Секретний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий фільм (Мюзикл/Комедія):

«Блакитний місяць»

«Бугонія»

«Марті чудовий»

«Метод виключення»

«Битва за битвою»

«Нова хвиля»

Найкращий режисер:

За звання найкращого режисера поборються шість видатних кінематографістів:

Пол Томас Андерсон (режисер фільму «Битва за битвою», у якому зіграв Леонардо Ді Капріо, визнаний Артистом року за версією Time)

Райан Куглер

Гільєрмо дель Торо

Джафар Панахі

Йоакім Трієр

Хлоя Чжао



Серіал «Білий лотос» став лідером серед телевізійних проектів, отримавши номінації у шести категоріях, зокрема:

Найкращий драматичний серіал:

«Дипломат»

«Пітт»

«Одна з багатьох»

«Вихідна допомога»

«Повільні коні»

«Білий лотос»

Найкращий комедійний/мюзикл серіал:

«Початкова школа Ебботт»

«Ведмідь»

«Хаки»

«Ніхто цього не хоче»

«Вбивства в одній будівлі»

«Студія»

Загалом на премії «Золотий глобус – 2026» будуть оголошені переможці у 28 категоріях.

Нагадаємо, авторитетний американський журнал Time визнав актора Леонардо Ді Капріо «Артистом 2025 року». Журнал Time відзначив, що Ді Капріо «побудував кар'єру, якій позаздрили б багато людей». Редакція Time особливо підкреслила його унікальну здатність до акторської гри