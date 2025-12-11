Головна Скотч Шоу-біз
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
У США вперше знімуть англомовну екранізацію роману російського письменника Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Голлівудський актор Джонні Депп працює над англомовною екранізацією роману російського письменника Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Ба більше, цим проєктом він займається спільно з російською продюсеркою Світланою Мігуновою Далі. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety

Свій новий проєкт голлівудська зірка представив на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Араві. Повідомляється, що актор не лише займається продюсуванням фільму, але й можливо візьме участь у зніманнях. 

Над екранізацією російського роману Джонні Депп працює разом із продюсерками Світланою Далі та Ґрейс Ло. Відомо, що знімання планують почати наприкінці 2026 року. Автори майбутнього фільму описують його як «фантастичну, сатиричну історію про кохання, художню свободу та вічну битву добра зі злом».

До слова, Світлана Далі та Ґрейс Ло тривалий час судяться за права на екранізацію роману після того, як його зняв режисер Михайло Локшин.

Щодо росіянки Світлани Далі відомо, що вона народилася в Росії в місті Благовєщенськ. Після навчання в РФ, де вона здобула профільну акторську освіту, жінка переїхала до США. Цього року вона розповідала про сценарій, який вона написала для фільму про російську чемпіонку з фігурного катання Ірину Родніну. Серед компаній, які брали участь у створенні цього фільму зазначений пропагандистський російській телеканал «Россия-1» та комапнія «Централ Партнершип», яка входить до складу холдингу «Газпром-Медіа».

Раніше «Главком» писав про те, як ЗМІ запідозрили Джонні Деппа в романі з росіянкою, молодшою за нього на 33 роки. Голлівудського актора Джонні Деппа вже кілька разів бачили разом із росіянкою Юлією Власовою. За даними ЗМІ, 61-річний Депп та його 28-річна обраниця разом «засвітились» у Празі та у Лондоні. З відкритих джерел відомо, що Власова народилась у Свердловській області РФ, навчалась у Московському інституті міжнародних відносин та у чеському місті Пльзень

США фільм Джонні Депп росіяни

Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
