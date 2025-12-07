«Зимова тисяча». Чому затримуються виплати – пояснення

Виплати здійснюються поетапно, і для отримання коштів може знадобитися кілька днів після подачі заявки

Важливо, що подати заявку на «зимову тисячу» можна до 24 грудня 2025 року

У рамках програми «Зимова підтримка» понад 2,2 мільйона українців отримають по тисячі гривень у нових хвилях виплат. Виплати почалися 3 грудня для тих, хто подав заявки через додаток Дія 18-19 листопада. Наступні транші очікуються для громадян, які подали заявки з 20 по 22 листопада. Про це повідомляє Мінсоцполітики, пише «Главком».

Громадяни, що оформлюють допомогу через «Укрпошту», зможуть отримати кошти вже з 6 грудня. Програма є частиною підтримки українців у холодний період року і має на меті допомогти з покриттям витрат на комунальні послуги, ліки, книги, а також для благодійних цілей. Незабаром планується можливість витратити отримані кошти на продукти харчування.

Важливо, що подати заявку на «зимову тисячу» можна до 24 грудня 2025 року через «Дію» або у відділенннях «Укрпошти».

Міністерство соціальної політики наголосило, що виплати здійснюються поетапно, і для отримання коштів може знадобитися кілька днів після подачі заявки. Зокрема, якщо заявка була подана 1 грудня, кошти мають надійти протягом 10 днів.

Причини затримки виплати:

Заявник не відповідає умовам програми, зокрема українці, що перебувають за кордоном, не можуть отримати виплату.

Виплата ще не надійшла через чергу.

«Наразі кожен громадянин України, який відповідає вимогам програми, може отримати свою допомогу», – зазначили у міністерстві.

Витратити допомогу в розмірі 1 000 грн можна на актуальні товари й послуги взимку: ліки, продукти українського виробництва, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески.

До якого часу потрібно витратити «тисячу від Зеленського»:

до 30 червня 2026 року – якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через «Дію»;

до 25 грудня 2025 року – якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;

до 25 січня 2026 року – якщо подали письмову заявку через Укрпошту.

