«Зимова тисяча». Чому затримуються виплати – пояснення
Важливо, що подати заявку на «зимову тисячу» можна до 24 грудня 2025 року
У рамках програми «Зимова підтримка» понад 2,2 мільйона українців отримають по тисячі гривень у нових хвилях виплат. Виплати почалися 3 грудня для тих, хто подав заявки через додаток Дія 18-19 листопада. Наступні транші очікуються для громадян, які подали заявки з 20 по 22 листопада. Про це повідомляє Мінсоцполітики, пише «Главком».
Громадяни, що оформлюють допомогу через «Укрпошту», зможуть отримати кошти вже з 6 грудня. Програма є частиною підтримки українців у холодний період року і має на меті допомогти з покриттям витрат на комунальні послуги, ліки, книги, а також для благодійних цілей. Незабаром планується можливість витратити отримані кошти на продукти харчування.
Важливо, що подати заявку на «зимову тисячу» можна до 24 грудня 2025 року через «Дію» або у відділенннях «Укрпошти».
Міністерство соціальної політики наголосило, що виплати здійснюються поетапно, і для отримання коштів може знадобитися кілька днів після подачі заявки. Зокрема, якщо заявка була подана 1 грудня, кошти мають надійти протягом 10 днів.
Причини затримки виплати:
- Заявник не відповідає умовам програми, зокрема українці, що перебувають за кордоном, не можуть отримати виплату.
- Виплата ще не надійшла через чергу.
«Наразі кожен громадянин України, який відповідає вимогам програми, може отримати свою допомогу», – зазначили у міністерстві.
Витратити допомогу в розмірі 1 000 грн можна на актуальні товари й послуги взимку: ліки, продукти українського виробництва, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески.
До якого часу потрібно витратити «тисячу від Зеленського»:
- до 30 червня 2026 року – якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через «Дію»;
- до 25 грудня 2025 року – якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
- до 25 січня 2026 року – якщо подали письмову заявку через Укрпошту.
Раніше «Главком» розповідав про те, що в мережі поширилися фото та інформація про те, що в Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави.
Повідомлялося, що «Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд. Пенсіонери у відділенні «Укрпошти» намагалися переказати гроші на фонд «Вільні Люди Україна», а саме на будівництво ретрит-будинку для військових, проте поштове відділення відмовилося прийняти платіж, запропонувавши інший список отримувачів.
Коментарі — 0