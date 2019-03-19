Уволенный сотрудник киностудии слил в сеть сюжет последних «Мстителей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Интернет-пользователь под ником ImLeaking стал автором масштабного спойлера

Фанаты вселенной Marvel по всему миру с нетерпением ждут выхода на экраны кинокомикса «Мстители: финал». Поэтому неудивительно, что Сеть заполонили спойлеры. Многие из них поклонники франшизы о супергероях серьезно не воспринимают.

Однако заявление интернет-пользователя под ником ImLeaking заставило их насторожиться. Он утверждает, что являлся сотрудником одной из студий, которая работала над последними «Мстителями». С ним и еще несколькими работниками разорвали временный контракт из-за утечки информации о сюжете фильма.

ImLeaking утверждает, что знает полный сюжет кинокомикса, равно как и то, что произойдет с его героями. Тем, кто решится читать его откровения дальше, следует знать: существует большая вероятность, что это самый настоящий спойлер.

Фильм начинается с того, что Капитан Марвел изучает сигнал бедствия с планеты Ксандер перед уничтожением. Она заключила союз с Корпусом Нова. Роман Дей с этой планеты решает, что отомстит за свою семью и сам убьет главного злодея - Таноса. Капитан Марвел пытается отговорить его от этой затеи, но тот ее не слушается.

В то же время после исследования Квантового измерения Человек-муравей путешествует сквозь время и попадает в 1996 год, чтобы забрать устройство, созданное расой инопланетян Криями у Ника Фьюри через год после того, как уезжает Капитан Марвел.

Встретившись с Человеком-муравьем, Фьюри принимает его за самозванца, но потом узнает, что Капитан Марвел жива и невредима.

В это время Тони Старк застрял в космосе на корабле и пытается «завести» его при помощи специальной батареи, чтобы начать восстанавливать Квантовую систему, которая поможет ему перескакивать из одной точки вселенной в другую.