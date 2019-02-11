В боди и шубе: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд



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Ани Лорак

Пользователи соцсети не скупились на «славословия» в адрес певицы

40-летняя украинская певица-заробитчанка Ани Лорак, которая уже несколько лет живет в стране-агрессоре и развлекает местную публику снова оконфузилась с нарядом во время очередного концерта в глубинке РФ.

Разведенная звезда опубликовала в Instagram видео с недавнего концера в Саратове, в котором она щеголяет в вульгарном наряде - боди телесного цвета и шубе. Видимо других визуальных решений, российская публика не понимает.

При этом певица повернулась к залу спиной, что, по мнению некоторых пользователей, является знаком неуважения к зрителю. А шубу звезды сравнили с внешним обликом Чубаки – популярного персонажа из «Звездных войн».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 9 Фев 2019 в 10:01 PST

«Никогда задом не поворачивайся к залу. На будущее. Некоторые вас могут не понять», «Как вы надоели в белье на сценах», «Позор. Голая почти. Фуууу», «По моему, это был... Не совсем удачный ракурс. Сначала подумала, что это ряженый в костюм фрилансер на концерте. Такие на футболе и хоккее обычно», – пишут пользователи сети