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    Шоу-биз

    В боди и шубе: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд

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    Ани Лорак - В боди и шубе: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд
    Ани Лорак

    Пользователи соцсети не скупились на «славословия» в адрес певицы

    40-летняя украинская певица-заробитчанка Ани Лорак, которая уже несколько лет живет в стране-агрессоре и развлекает местную публику снова оконфузилась с нарядом во время очередного концерта в глубинке РФ.

    Разведенная звезда опубликовала в Instagram видео с недавнего концера в Саратове, в котором она щеголяет в вульгарном наряде - боди телесного цвета и шубе. Видимо  других визуальных решений, российская публика не понимает.

    При этом певица повернулась к залу спиной, что, по мнению некоторых пользователей, является знаком неуважения к зрителю. А шубу звезды сравнили с внешним обликом Чубаки – популярного персонажа из «Звездных войн».

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    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    «Никогда задом не поворачивайся к залу. На будущее. Некоторые вас могут не понять», «Как вы надоели в белье на сценах», «Позор. Голая почти. Фуууу», «По моему, это был... Не совсем удачный ракурс. Сначала подумала, что это ряженый в костюм фрилансер на концерте. Такие на футболе и хоккее обычно», – пишут пользователи сети

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    Ани Лорак певица
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