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    Шоу-биз

    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

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    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

    Релиз запланирован на 1 ноября 2019 года

    В социальных сетях появились первые кадры из нового фильма о легендарном Терминаторе. Очередная серия фантастической саги будет называться «Темная судьба». На шести фотографиях изображены основные герои  и даже Т-800, но почему-то с бородой. И, конечно, Сара Коннор в солнцезащитных очках.

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    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
    В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

    Также запечатлены в своих образах Диего Бонета, Габриел Луна, Наталия Рейес и Маккензи Дэвис. Фанатам «Терминатора» остается пока только догадываться, кого будут играть голливудские звезды, ведь официальный синопсис, рассказывающий о сюжете новой картины, еще не выпущен. Хотя уже известно, что авторы фильма проигнорируют все события, произошедшие в серии после второй части.

     

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