В cети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Релиз запланирован на 1 ноября 2019 года

В социальных сетях появились первые кадры из нового фильма о легендарном Терминаторе. Очередная серия фантастической саги будет называться «Темная судьба». На шести фотографиях изображены основные герои и даже Т-800, но почему-то с бородой. И, конечно, Сара Коннор в солнцезащитных очках.

Также запечатлены в своих образах Диего Бонета, Габриел Луна, Наталия Рейес и Маккензи Дэвис. Фанатам «Терминатора» остается пока только догадываться, кого будут играть голливудские звезды, ведь официальный синопсис, рассказывающий о сюжете новой картины, еще не выпущен. Хотя уже известно, что авторы фильма проигнорируют все события, произошедшие в серии после второй части.