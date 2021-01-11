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    Шоу-биз

    «В чем твой секрет?»: фигура 54-летней Сальмы Хайек в купальнике изумила фанатов

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    Актриса Сальма Хайек - «В чем твой секрет?»: фигура 54-летней Сальмы Хайек в купальнике изумила фанатов
    Актриса Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Фигура актрисы восхитила ее поклонников

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями с отдыха и вновь удивила фанатов стройным телосложением. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

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    «В чем твой секрет?»: фигура 54-летней Сальмы Хайек в купальнике изумила фанатов
    «В чем твой секрет?»: фигура 54-летней Сальмы Хайек в купальнике изумила фанатов
    «В чем твой секрет?»: фигура 54-летней Сальмы Хайек в купальнике изумила фанатов
    instagram.com/salmahayek/

    На первых кадрах 54-летняя звезда позирует в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На третьем снимке Хайек демонстрирует стойку на руках, вытянув ноги над поверхностью воды. Публикация набрала почти 600 тысяч лайков.

    Фигура актрисы восхитила ее поклонников, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Самая красивая женщина», «Идеальная», «В чем твой секрет, Сальма?», «Вау! Уважаю за стойку на руках в воде», «Вы только посмотрите на это тело», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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