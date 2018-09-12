В Голливуде разразился очередной секс-скандал. На этот раз очень хищный



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завтра, 13 сентября, на украинских экранах появиться новый «Хищник». Фильм уже привлек много внимания, не самого позитивного

Недавно выяснилось, что режиссер Шейн Блэк отдал небольшую роль в "Хищнике" своему знакомому – человеку, признанному виновным в сексуальных домогательствах, и обстановка вокруг фильма накалилась.

Сначала Оливия Манн, единственная актриса, у которой была сцена с обвиненным в домогательствах актером, потребовала у студии 20th Century Fox, чтобы эту сцену вырезали – и студия согласилась. Однако Оливия пожаловалась на то, что ее коллеги по картине ее не поддержали, а один из актеров, снимавшихся с Манн, даже отказался участвовать с ней в интервью.

Теперь же исполнитель одной из главных ролей Бойд Холбрук решил высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации – и признался, что отказался участвовать в пресс-туре, поскольку не был уверен, как вообще произошедшее комментировать.

"Я говорил это раньше и скажу еще раз: я горжусь Оливией и тем, как она повела себя в этой сложной и тревожащей ситуации, и я благодарен, что Fox восприняли эту информацию серьезно и сразу же предприняли необходимые меры", - заявил Холбрук.