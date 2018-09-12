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    Шоу-биз

    В Голливуде разразился очередной секс-скандал. На этот раз очень хищный

    • Розсилка
    В Голливуде разразился очередной секс-скандал. На этот раз очень хищный

    Завтра, 13 сентября, на украинских экранах появиться новый «Хищник». Фильм уже привлек много внимания, не самого позитивного

    Недавно выяснилось, что режиссер Шейн Блэк отдал небольшую роль в "Хищнике" своему знакомому – человеку, признанному виновным в сексуальных домогательствах, и обстановка вокруг фильма накалилась.

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    Сначала Оливия Манн, единственная актриса, у которой была сцена с обвиненным в домогательствах актером, потребовала у студии 20th Century Fox, чтобы эту сцену вырезали – и студия согласилась. Однако Оливия пожаловалась на то, что ее коллеги по картине ее не поддержали, а один из актеров, снимавшихся с Манн, даже отказался участвовать с ней в интервью.

    Теперь же исполнитель одной из главных ролей Бойд Холбрук решил высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации – и признался, что отказался участвовать в пресс-туре, поскольку не был уверен, как вообще произошедшее комментировать.

    "Я говорил это раньше и скажу еще раз: я горжусь Оливией и тем, как она повела себя в этой сложной и тревожащей ситуации, и я благодарен, что Fox восприняли эту информацию серьезно и сразу же предприняли необходимые меры", - заявил Холбрук.

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