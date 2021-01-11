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    Шоу-биз

    В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии

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    <p>Поп-звезда Даша Астафьева засветила соски</p> <div></div> - В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии

    Поп-звезда Даша Астафьева засветила соски

    instagram.com/da_astafieva/

    Певица приняла участие в откровенной фотосессии

    Известная украинская певица и модель Даша Астафьева захватила новыми пикантными фото. В своем Инстаграмн звезда опубликовала несколько черно-белых снимков с новой пикантной фотосессии.

    Так на одном из фото Даша позирует без белья в черном откровенном халате, сидя в кресле, акцентируя внимание на пышной зоне декольте. А уже на другом фото наряд певицы приобрело более откровенного вида, открыв ее обнаженную грудь. На снимке Астафьева не скрыло даже соски.

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    В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    instagram.com/da_astafieva/

    Под фото Даша заявила, что очень ревнивой и рассказала о книге, которая ее сильно задела.

    «Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей. Часто это литература, музыка, предметы искусства. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня. Марина Степнова "Женщины Лазаря". Отрываю от себя. А вдруг в вашей жизни — это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно- негаданно», — поделилась звезда.

    Поклонники поблагодарили звезде за рекомендацию книги, однако больше их внимания все же привлекли ее снимки.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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