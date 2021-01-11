В халатике без белья: Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии

Певица приняла участие в откровенной фотосессии

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева захватила новыми пикантными фото. В своем Инстаграмн звезда опубликовала несколько черно-белых снимков с новой пикантной фотосессии.

Так на одном из фото Даша позирует без белья в черном откровенном халате, сидя в кресле, акцентируя внимание на пышной зоне декольте. А уже на другом фото наряд певицы приобрело более откровенного вида, открыв ее обнаженную грудь. На снимке Астафьева не скрыло даже соски.

Под фото Даша заявила, что очень ревнивой и рассказала о книге, которая ее сильно задела.

«Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей. Часто это литература, музыка, предметы искусства. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня. Марина Степнова "Женщины Лазаря". Отрываю от себя. А вдруг в вашей жизни — это такой же жизненно важный кусочек, который вернется нежданно- негаданно», — поделилась звезда.

Поклонники поблагодарили звезде за рекомендацию книги, однако больше их внимания все же привлекли ее снимки.

Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.