В Италии напали на Марину Абрамович



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Инцидент случился на выставке художницы во Флоренции

Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции. Неизвестный мужчина ударил ее по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала. Об этом он сообщил у себя в Instagram. «Все в порядке!» - написал Артуро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) 23 Сен 2018 в 6:38 PDT

Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии. Мотивы его действий сейчас изучает полиция.

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Джерело: meduza.io