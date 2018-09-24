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    Шоу-биз

    В Италии напали на Марину Абрамович

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    В Италии напали на Марину Абрамович

    Инцидент случился на выставке художницы во Флоренции

    Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции. Неизвестный мужчина ударил ее по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

    По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала. Об этом он сообщил у себя в Instagram. «Все в порядке!» - написал Артуро.

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    Публикация от Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi)

    Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии. Мотивы его действий сейчас изучает полиция.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как искусно изобразили Трампа и Путина на обложке Times

    Джерело: meduza.io

    искусство полиция СМИ
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