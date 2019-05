В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

Фильм получил рабочее название Blue Bayou

На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картина получила рабочее название Blue Bayou. Изначально некоторые думали, что деревне Сёбе пройдут съёмки последнего фильма о Джеймсе Бонде, но потом на рабочих трейлерах рассмотрели таблички с надписью Blue Bayou. Интересно, что английские буквы на них стилизованны под кириллицу.

Местные СМИ предположили, что в Норвегии могут снимать родину Вдовы или места, где она провела юность.

Рабочие названия часто скрывают настоящие, чтобы не проспойлерить сюжет. Blue Bayou — песня Роя Орбисона, записанная в 1963 году и ставшая популярной в 1977-м в исполнении Линды Ронстадт.

В сеть также слили две фотографии Скарлетт Йоханссон со съёмочной площадки.

BREAKING: The first photos of actress Scarlett Johansson in-costume as Natasha Romanoff on-set of the #BlackWidow movie have arrived online as the film's production has now begun in Norway!



