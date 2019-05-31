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    Шоу-биз

    В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

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    В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

    Фильм получил рабочее название Blue Bayou

    На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картина получила рабочее название Blue Bayou. Изначально некоторые думали, что деревне Сёбе пройдут съёмки последнего фильма о Джеймсе Бонде, но потом на рабочих трейлерах рассмотрели таблички с надписью Blue Bayou. Интересно, что английские буквы на них стилизованны под кириллицу.

    Местные СМИ предположили, что в Норвегии могут снимать родину Вдовы или места, где она провела юность.

    Рабочие названия часто скрывают настоящие, чтобы не проспойлерить сюжет. Blue Bayou — песня Роя Орбисона, записанная в 1963 году и ставшая популярной в 1977-м в исполнении Линды Ронстадт.

    В сеть также слили две фотографии Скарлетт Йоханссон со съёмочной площадки.

    О сюжете «Чёрной вдовы» практически ничего не известно. По слухам, действие фильма развернётся в середине 2000-х годов, за несколько лет до событий первого «Железного человека». Режиссёром картины назначена Кейт Шортланд. Сценарий написала Жаклин Шеффер, его переработал автор драмы «Исчезновение Элеанор Ригби» Нед Бенсон.

    В картине также снимутся Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

    Русскую супершпионку Наташу Романову придумали редактор Стэн Ли, писатель Дон Рико и художник Дон Хек. Персонаж дебютировал на страницах комиксов в апреле 1964 года.

    Когда фильм о Чёрной вдове увидит свет, неизвестно. Возможными датами релиза называют 1 мая или 6 ноября 2020-го.

    Джерело: Киноафиша

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