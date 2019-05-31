Режиссер «Нового Человека-паука» может снять «Белоснежку»



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Марку Уэббу предложили занять пост режиссера очередной киноадаптации классики Disney.

Режиссеру Марку Уэббу («Новый Человек-паук», «500 дней лета») предложили заняться постановкой фильма «Белоснежка» по мотивам анимационной классики Disney.

Впервые о проекте заговорили в 2016 году, когда для написания сценария наняли Эрин Крессиду Уилсон («Девушка в поезде»). Новые песни для проекта создадут Бендж Пасек и Джастин Пол («Ла-Ла Ленд»).

«Белоснежка и семь гномов» вышли на экраны в 1937 году, это первый полнометражный анимационный фильм Disney.

Студия активно занимается киноадаптациями своего наследия. Сейчас в прокате идет фильм «Аладдин», позже летом выйдет новая версия «Короля Льва». Также идут работы над «Мулан».

Последней на данный момент работой Уэбба стал фильм «Единственный живой парень в Нью-Йорке». Сообщалось, что он планирует заняться игровым ремейком аниме «Твое имя».

Джерело: Киноафиша