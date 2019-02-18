В новом клипе Олега Винника снялись Ольга Сумская и Ада Договцева



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Ольга Сумская и Олег Винник

В день Святого Валентина украинский артист презентовал композицию «Роксолана»

А уже сегодня Олег Винник поделился первыми кадрами со съемочной площадки и раскрыл имена главных героинь клипа.

«Мы очень кропотливо отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые не раздумывая ни минуту согласились поучаствовать в нашей истории», - отметил Олег Винник.

Одна из величайших актрис современности Ада Роговцева предстанет в видео в привычной для себя роли – матери.

«У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие», - рассказал певец.

Отнюдь не случайно появление в клипе Ольги Сумской. Сколько бы раз не экранизировали историю знаменитой украинки в Османской империи, именно Сумскую отождествляют с Роксоланой. Поэтому вопросов не возникло, кто бы мог ее воплотить.

Олег Винник и Ольга Сумская

«Я знаю, что Олег давно написал песню о Роксолане. Считаю, что она станет одной из самых любимых у украинцев. Собственно, весь репертуар Винника сегодня поют все. Но данная композиция – особенная. Она глубокая, содержательная, драматическая и поэтому, актуальная, - отмечает актриса. - Я с большим удовольствием приняла участие в съемке. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичный, магнетический – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется».