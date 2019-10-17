В продолжении «Матрицы» сыграет Нил Патрик Харрис



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Нил Патрик Харрис

Барни Стинсон из «Как я встретил вашу маму» приоденется в кожаный плащ и узкие солнцезащитные очки

Актер Нил Патрик Харрис сыграет в продолжении «Матрицы», пишет Variety со ссылкой на свои источники. О том, какую роль исполнит Харрис, не сообщается.

Уже подтверждено, что в четвертой части легендарного фильма главных героев снова сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также свое участие в проекте подтвердил Яхья Абдул-Матин II («Спасатели Малибу», «Аквамен»). Режиссером фильма станет Лана Вачовски. Лента станет продолжением «Матрицы», первая часть которой вышла в 1999 году, а последняя на данный момент - в 2003-м.

Нил Патрик Харрис наиболее известен по роли ловеласа Барни Стинсона из сериала «Как я встретил вашу маму».

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